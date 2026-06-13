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Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στην «μάχη» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος το απόγευμα του Σαββάτου (13/6, 18:00) στο ΣΕΦ, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν τον Ταϊρίκ Τζόουνς στην δωδεκάδα, ενώ εκτός έμειναν Νιλικίνα και Χολ.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί των υπηρεσιών του Χουάντσο Ερναγκόμεζ ο οποίος είχε βοηθήσει αρκετά τους «πράσινους» στο Game 3 και στο Game 4, ενώ επίσης εκτός έμεινε ο Κένεθ Φαρίντ. Στην αποστολή θα βρίσκεται κανονικά ο Τσέντι Όσμαν ο οποίος παρά το γεγονός πως ένιωθε ενοχλήσεις στην μέση, έσφιξε τα δόντια και θα αγωνιστεί.

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Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού:

Έτσι, λοιπόν, η εξάδα των ξένων για το Game 5, αποτελείται από τους Τι Τζέι Σορτς, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ.

Η εξάδα του Ολυμπιακού:

Στην εξάδα ξένων του Ολυμπιακού βρίσκονται οι: Τζόσεφ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς. Οι υπόλοιποι έξι παίκτες του Ολυμπιακού είναι οι: Λαρεντζάκης, Γουόκαπ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Νετζήπογλου.