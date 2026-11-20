Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-76 για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague μπροστά σε κατάμεστο γήπεδο.

Οι γηπεδούχοι επέβαλαν τον ρυθμό τους από την αρχή και διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα μέχρι την τελική επικράτηση.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ξεχώρισε με 22 πόντους, ενώ σημαντική συμβολή είχαν επίσης ο Εβάν Φουρνιέ και ο Σάσα Βεζένκοφ.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο 10-3 και ισοβαθμεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο, ξεπέρασε την κόπωση και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-76, για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, μπροστά σε ένα κατάμεστο γήπεδο.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν από την αρχή τον ρυθμό τους, κυριάρχησαν σε άμυνα και επίθεση και δεν επέτρεψαν ποτέ στους Μαδριλένους να προηγηθούν στο σκορ.

Advertisement

Advertisement

Ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος στο παρκέ και από τα πρώτα λεπτά επέβαλε τον ρυθμό του, αξιοποιώντας τα λάθη της Ρεάλ Μαδρίτης. Με σταθερή αμυντική παρουσία και πολλές επιθετικές λύσεις, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για μια άνετη νίκη.

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-76: Θρίαμβος των «ερυθρόλευκων» με μαγικό Τζόουνς

Η πρώτη περίοδος έκλεισε με τους Πειραιώτες να προηγούνται με 19-14, όμως στο δεύτερο δεκάλεπτο ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους. Ο Εβάν Φουρνιέ έδωσε σημαντικές λύσεις από την περιφέρεια, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε αισθητή την παρουσία του κοντά στο καλάθι. Η διαφορά πέρασε σε διψήφια επίπεδα και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ένα εντυπωσιακό τρίποντο του Αμερικανού σέντερ από το κέντρο του γηπέδου, που έγραψε το 50-33.

Η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε μετά την ανάπαυλα. Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο, συνέχισε να σκοράρει με συνέπεια και έφτασε τη διαφορά ακόμη και στους 23 πόντους (67-44). Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 73-52, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στη Ρεάλ.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Μαδριλένοι δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αγώνα. Ο Μπαρτζώκας διαχειρίστηκε τον χρόνο συμμετοχής των παικτών του και οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν χωρίς δυσκολία στο τελικό 92-76.

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-76: Θρίαμβος των «ερυθρόλευκων» με μαγικό Τζόουνς

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος μέτρησε 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Ο Φουρνιέ πρόσθεσε 17 πόντους, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ. Για τη Ρεάλ, ο Τεό Μαλεντόν ξεχώρισε με 17 πόντους.

Με τη νίκη αυτή, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 10-3 και παρέμεινε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, μαζί με τη Βαλένθια. Οι Πειραιώτες στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην αναμέτρηση με τη Χάποελ, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, ξανά στην έδρα τους.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 50-33, 73-52, 92-76.