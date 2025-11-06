Δεν μπορούσαν να κρατήσουν τον ενθουσιασμό τους οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα στον δρόμο για την έδρα της Κλαμπ Μπριζ λίγες ώρες πριν από την έναρξη του μεταξύ τους αγώνα για τη 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τι έκαναν; Αναψαν πυρσούς μέσα στο λεωφορείο που τους μετέφερε στο γήπεδο με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.

Το λεωφορείο που μετέφερε φίλους της Μπαρτσελόνα προς το στάδιο «Γιαν Μπρέιντελ» αναγκάστηκε να σταματήσει στην άκρη του δρόμου, καθώς ξέσπασε φωτιά στο πίσω μέρος του.

🚨Uno de los autobuses que debía llevar a los aficionados del Barça se incendia



📹@JaimeNil2 pic.twitter.com/MTiTRwlzSp — Diario SPORT (@sport) November 5, 2025

Σύμφωνα με τις αναφορές της αστυνομίας, η φωτιά προκλήθηκε από πυρσούς που άναψαν οι ίδιοι οι οπαδοί μέσα στο λεωφορείο, γεγονός που προκάλεσε πανικό, με τπ όχημα να εκκενώνεται άμεσα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Βελγίου έφτασε άμεσα στο σημείο και έσβησε τη φωτιά, η οποία είχε ήδη καταστρέψει μεγάλο μέρος του λεωφορείου.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα, δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός, ωστόσο ένας άνδρας συνελήφθη από τις βελγικές αρχές, καθώς θεωρείται ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Video που κυκλοφόρησαν στα social media, δείχνουν τις σοκαρισμένες εικόνες με τους επιβάτες να περιμένουν στην άκρη του δρόμου και να τραβάνε με τα κινητά τους το φλεγόμενο λεωφορείο.