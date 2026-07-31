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Ιστορική επιτυχία για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο U16, με την Εθνική Κορασίδων να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Ζάγκρεμπ.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε 11-7 της Ισπανίας στον τελικό, παίρνοντας την άτυπη ρεβάνς για τον περσινό χαμένο τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

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Η ομάδα του Θεοδωρόπουλου είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και «καθάρισε» τη νίκη στο τέλος της τρίτης περιόδου, όταν ξέφυγε με πέντε γκολ διαφορά.

Με κορυφαίες την Κοντάκου κάτω από τα δοκάρια και την Τσίγκα στα δύο μέτρα, η Ελλάδα ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο την πορεία της στη διοργάνωση, νικώντας για δεύτερη φορά την Ισπανία στο τουρνουά.

Αυτό ήταν το δεύτερο μετάλλιο της Εθνικής Κορασίδων σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, μετά το ασημένιο του 2022 στη Λάρισα.

ΙΣΠΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 7-11

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 1-4, 2-2, 2-1

ΙΣΠΑΝΙΑ (Μπέα Εσπινόζα): Τεοντόρο, Γκομίγια 1, Γκαρσία, Μιντέγκι, Πινέντα Παρέρα 1, Γιόρενκ Σάπες 2, Γκαρέτα, Σούγια Πιγκντενγκολάς 2, Ροβίρα Νόβα, Λόπεζ Βινέσα, Μάρκος, Φίσας Μάρτελ, Γκαρσία Μαρτίν, Αμπάρκα Μπόβε 1.

ΕΛΛΑΔΑ (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Βούτσικα, Ελμισιάν 1, Μοροχλιάδου, Τσίγκα 2, Λαμπάτου 1, Μανουσάκη 2, Ανδρεάδη, Μουστάκα 1, Μπιτσάκου 2, Λαμπροπούλου 2, Καραγιάννη, Κοντάκου, Νικολοπούλου, Πλεμμένου.