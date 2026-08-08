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Μεγάλες στιγμές για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων Κωπηλασίας στο Πλόντιβ μιας και ο Γιώργος Χιώτης μαζί με τον Απόστολο Σταύρο Αλεξίου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο με μία απίθανη κούρσα.

Με μια συγκλονιστική εμφάνιση που κρίθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες, το ελληνικό πλήρωμα των δύο 18χρονων κωπηλατών άγγιξε το υψηλότερο σκαλί του βάθρου στον μεγάλο τελικό της δικώπου.

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Οι νεαροί Έλληνες πρωταθλητές πραγματοποίησαν μια εκπληκτική κούρσα υψηλού επιπέδου και πάλεψαν μέχρι την τελευταία κουπαστή για το χρυσό μετάλλιο, τερματίζοντας τελικά στη δεύτερη θέση με χρόνο 6:34.07. Το χρυσό μετάλλιο κατέληξε στα χέρια της ομάδας της Ρουμανίας, η οποία επικράτησε οριακά με χρόνο 6:33.46, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε το πλήρωμα της Γερμανίας, συμπληρώνοντας το βάθρο των νικητών με χρόνο 6:35.40.