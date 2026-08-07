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Τη μεγαλύτερη διάκριση στην καριέρα της πέτυχε η Έβελυν Μητροπούλου, στο Όρεγκον των ΗΠΑ. Στον τελικό του άλματος εις μήκους, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20, η Μητροπούλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο, με άλμα στα 6.44μ.

Η αθλήτρια του Γιώργου Πομάσκι, που αγωνίστηκε υπό την καθοδήγηση του Μάκη Πάντου, ξεκίνησε πολύ δυνατά με προσπάθεια στα 6,27 μ., που την έβαλε από νωρίς στο βάθρο των νικητριών. Στο δεύτερο άλμα πέτυχε τα 6,44 μ. και πέρασε πρώτη, ωστόσο λίγο αργότερα η Γαλλίδα Ντιαρά έκανε 6,52 μ. και την έριξε στη δεύτερη θέση. Η Μητροπούλου στη συνέχεια έκανε 6,21 μ., άκυρο, 5,99 μ. με πάτημα εκτός βαλβίδας και έκλεισε τον αγώνα της με 6,09 μέτρα.

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Η Έβελυν Μητροπούλου κατέκτησε το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στο μήκος στην ιστορία της διοργάνωσης στις γυναίκες και το 18ο μετάλλιο της χώρας μας από την έναρξη του θεσμού.

Η τελευταία φορά που η Μητροπούλου είχε κάνει άλμα πάνω από τα 6,40 μ. ήταν τον χειμώνα όταν και πέτυχε 6,45 μ., που είναι και το ατομικό της ρεκόρ. Από τότε είχε σταθεροποιηθεί σε επιδόσεις πάνω από τα 6,20 μ., ωστόσο δεν είχε προσεγγίσει ξανά ανάλογη επίδοση.

Το φινάλε του αγώνα βρήκε την Μητροπούλου αγκαλιά με την ελληνική σημαία – την ίδια με την οποία έχουν πανηγυρίσει όλα τα παιδιά που κατέκτησαν μετάλλια στα πρωταθλήματα κατηγοριών από το 2022 μέχρι σήμερα – και τα μέλη της αποστολής στις εξέδρες.

Χρυσό μετάλλιο η Ντελίκα Ντιάρα με 6,52 μ. πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη στην κατηγορία Κ20 και το χάλκινο η επίσης Γαλλίδα Σουντάτου Νιάνγκ με 6,34 μέτρα.

Στο ίδιο στάδιο, στην ίδια διοργάνωση το 2014 η Ηλιάνα Κοροσίδου είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στη σφυροβολία.