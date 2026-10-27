Έφτασε στο Βοτανικό μέρος του στεγάστρου για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού

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Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωράει καθημερινά με τις εργασίες να έχουν μπει σε μία σημαντική φάση, καθώς όπως ανακοίνωσε ο Χάρης Δούκας έφτασαν μέρη του στεγάστρου, τα οποία θα αλλάξουν την όψη του έργου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προχώρησε σε ανάρτηση για τη νέα εξέλιξη στην πορεία των εργασιών στο Βοτανικό για το νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού και επιβεβαίωσε την άφιξη των πρώτων τμημάτων του στεγάστρου που θα τοποθετηθεί στον «ουρανό» του γηπέδου.

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«Τα πρώτα τμήμα του στεγάστρου έφτασαν στον Βοτανικό! Μια κατασκευή ιδιαίτερων τεχνικών προδιαγραφών, με ξεχωριστή αρχιτεκτονική και αισθητική. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού», έγραψε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας.

Να θυμίσουμε ότι το έργο βάσει προγραμματισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι για να μπει ο Παναθηναϊκός στην επόμενη σεζόν (2027/28) στο νέο του γήπεδο.