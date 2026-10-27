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Ο Παναθηναϊκός θα χάσει για σχεδόν όλη τη σεζόν τον Αζεντίν Ουναΐ ο οποίος θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, καθώς μετά τη δεύτερη μαγνητική τομογραφία που έκανε έγινε γνωστό ότι έχει υποστεί πλήρη ρήξη τένοντα στο δικέφαλο του δεξιού του ποδιού.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είναι σε σοκ με την τελική διάγνωση για τον τραυματισμό του Αζεντίν Ουναΐ, που τελικά έχει επηρεάσει και τον τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού και θα αναγκαστεί να χειρουργηθεί για να ξεπεράσει το πρόβλημά του και να επιστρέψει στη δράση στο τέλος της φετινής σεζόν.

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Η επέμβαση του Μαροκινού μέσου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (29/10/26) και ο στόχος είναι να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής, με την επιστροφή του να αναμένεται κατά τη διάρκεια των πλέι οφ της Super League, με το τρυφύλλι να πρέπει τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο να καλύψει εκ των έσω το κενό του. Σε αντίστοιχη επέμβαση στον τετρακέφαλο είχε υποβληθεί ο Σίριλ Ντέσερς την περσινή σεζόν.

Δεδομένα, οι Κάνγκουα, Λουζά και Ταμπόρδα θα επωμιστούν το βάρος για το σοβαρό τραυματισμό του Ουναΐ, με τους πράσινους να είναι πιθανό να ψάξουν παίκτη το χειμώνα για να βοηθήσει στο βάθος του ρόστερ.

Ο Μαροκινός ενημερώθηκε για την αρνητική εξέλιξη του τραυματισμού του και το αντιμετώπισε με θετική διάθεση γνωρίζοντας ότι θα πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψει στη δράση μία περίοδο που κάθε ματς θα είναι κρίσιμο για τον τίτλο.