Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center (21:15, Novasports Prime, για την 19η αγωνιστική της Euroleague στο πρώτο μεταξύ τους φετινό ευρωπαϊκό ντέρμπι.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 12-6, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» με 10-7 βρίσκονται στην 8η θέση της βαθμολογίας (με ένα παιχνίδι λιγότερο λόφω της αναβολής του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ).

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να παραταχθεί με όλα του τα αστέρια, εκτός ίσως του Τζέριαν Γκραντ, που είναι αμφίβολος, και του μακροχρόνια τραυματίας Ματίας Λεσόρ.

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί χωρίς τον Τάισον Γουόρντ και τον Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ εκτός παραμένει εδώ και μήνες ο Μουστάφα Φαλ.

Όσον αφορά την παράδοση, σε 28 ευρωπαϊκούς αγώνες μεταξύ τους, ο Ολυμπιακός μετράει 21 νίκες, ενώ οι «πράσινοι» έχουν μόλις 7. Μάλιστα, η ομάδα του Πειραιά τρέχει σερί 9 νικών στη Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς η τελευταία επικράτηση του «τριφυλλιού» ήρθε στις 5 Φεβρουαρίου του 2021, σχεδόν πριν 5 χρόνια.

Το Telekom Center θα είναι κατάμεστο, μιας και έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια.