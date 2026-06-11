Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια πιο ήρεμη εικόνα σε σχέση με το τεταμένο κλίμα των προηγούμενων αγώνων πρόσφερε ο τέταρτος τελικός της Greek Basketball League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με το φινάλε να συνοδεύεται από μια ανθρώπινη στιγμή που ξεχώρισε.

Μετά τη λήξη του ντέρμπι, ο φακός της ΕΡΤ κατέγραψε έναν ιερέα που βρισκόταν στις court seats, κοντά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, να πλησιάζει τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, και να του ζητά τη φανέλα του.

Advertisement

Advertisement

Το στιγμιότυπο πρόσφερε μια αυθόρμητη εικόνα αλληλοσεβασμού μέσα σε μια σειρά τελικών που έχουν σε μεγάλο βαθμό στιγματιστεί από ένταση και τοξικότητα από την έναρξή τους.