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Ο αθλητής θα απουσιάσει από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, καθώς υποβάλλεται σε συνεχή κλινικοεργαστηριακό έλεγχο.

Τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας αναμένεται να πάρει ο Έλμιν Ραστόντερ για το επερχόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο παίκτης θα είναι έτοιμος για συμμετοχή σε επόμενη αγωνιστική υποχρέωση.

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Ο Ανδρέας Τετέι παραμένει στο νοσοκομείο καθώς διαπιστώθηκε ότι ταλαιπωρείται από λοιμώδη μονοπυρήνωση έχοντας ευτυχώς ήπια συμπτώματα.

Την είδηση γνωστοποίησε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948.

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Ο Ανδρέας Τετέι ταλαιπωρείται από ίωση και θα χάσει το πρώτο ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948

«Ο Ανδρέας δεν θα παίξει αύριο. Είναι στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί. Ελπίζω να είναι έτοιμος στο επόμενο παιχνίδι. Είναι εκτός. Σε 2-3 εβδομάδες πιστεύω θα έχουμε όλους τους παίκτες μας διαθέσιμους», ανέφερε ο Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Έλμιν Ραστόντερ θα πάρει φανέλα βασικού στο ματς με την ομάδα από τη Βουλγαρία, χωρίς να υπάρχει άλλος επιθετικός στον πάγκο του «τριφυλλιού», μιας και ο Σίριλ Ντέσερς δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος να αγωνιστεί.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Ο ποδοσφαιριστής μας Ανδρέας Τετέι διεκομίσθη στο νοσοκομείο όπου και παραμένει νοσηλευόμενος λόγω εμφάνισης λοιμώδους μονοπυρήνωσης. Ο διεθνής επιθετικός υποβάλλεται καθημερινά στον απαραίτητο κλινικοεργαστηριακό έλεγχο ώστε να εκτιμηθεί η πορεία της υγείας του.

Τι είναι η λοιμώδης μονοπυρήνωση

Η λοιμώδης μονοπυρήνωση, γνωστή και ως «νόσος του φιλιού», είναι μια ιογενής λοίμωξη που προκαλείται κυρίως από τον ιό Epstein-Barr (EBV) και μεταδίδεται κυρίως με το σάλιο, επηρεάζοντας συχνότερα εφήβους και νέους ενήλικες. Για επίσημες οδηγίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ΕΟΔΥ.

Συμπτώματα

1.Πυρετός: Υψηλός, συχνά από 38.3°C έως 40°C.

2.Πονόλαιμος: Έντονος και με δυσκολία στην κατάποση.

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3.Πρήξιμο: Διογκωμένοι λεμφαδένες (στον λαιμό και τις μασχάλες) και συχνά διόγκωση σπλήνα ή ήπατος.

4.Κόπωση: Πολύ μεγάλη κούραση και αδιαθεσία που μπορεί να κρατήσει εβδομάδες.

Μετάδοση

Σάλιο: Μεταφέρεται με το φιλί ή με τη χρήση κοινών ποτηριών, πιάτων και μαχαιροπήρουνων.

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Χρόνος επώασης

Τα συμπτώματα εμφανίζονται 4 έως 6 εβδομάδες μετά την αρχική επαφή με τον ιό.

Αντιμετώπιση και θεραπεία

1.Ξεκούραση: Άφθονος ύπνος και ξεκούραση για να επανέλθει ο οργανισμός.

2.Υγρά: Πολύ νερό και υγρά για αποφυγή αφυδάτωσης.

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3.Φάρμακα: Απλά παυσίπονα ή αντιπυρετικά (όπως παρακεταμόλη) για τον πυρετό και τον πόνο. Τα αντιβιοτικά δεν βοηθούν, επειδή η νόσος προκύπτει από ιό.

Προσοχή: Αποφυγή αθλημάτων επαφής ή βαριάς άσκησης για όσο διάστημα είναι διογκωμένος ο σπλήνας, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

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