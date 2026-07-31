Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ιδιαίτερα άτυχος στάθηκε ο Παύλος Παντελίδης στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea.

Μετά τον Ίνγκι Ίνγκασον ο οποίος υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο φιλικό της 15ης Ιουλίου με τη Ραπίντ Βιέννης και την κάκωση στον έξω μηνίσκο του Καλάμπρια που θα τον κρατήσει εκτός για 6 εβδομάδες, οι «πράσινοι» υπέστησαν νέα πολύ μεγάλη «ζημιά» με τον Παύλο Παντελίδη.

Advertisement

Advertisement

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για κάταγμα κνήμης και περόνης. Ο χρόνος επιστροφής του υπολογίζεται σε αρκετούς μήνες, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης.

Πλέον, ο Παντελίδης θα ξεκινήσει την αποθεραπεία του με στόχο την ομαλή επάνοδό του στους αγωνιστικούς χώρους.