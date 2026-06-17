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Με την ουγγρική Paksi κληρώθηκε ο Παναθηναϊκός στον β’ προκριματικό γύρο του Conference League, με τους «πράσινους» να θέλουν να κάνουν το απόλυτο, στην προσπάθειά τους να προκριθούν στην League Phase της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Νίστρουπ ρίχνεται στην «μάχη» των προκριματικών από νωρίς και πιο συγκεκριμένα από τις 23 Ιουλίου, ενώ μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή στις 30 Ιουλίου, ακολουθεί ο επαναληπτικός του ΟΑΚΑ.

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Το προφίλ των Ούγγρων

Η Paksi ιδρύθηκε το 1952, και έχει έδρα την Πακς, μία μικρή πόλη 20.000 κατοίκων που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Βουδαπέστης. Την περασμένη σεζόν οι Ούγγροι τερμάτισαν στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος, συγκεντρώνοντας 53 πόντους, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται ο Γκιόργκι Μπογκνάρ από τον Φεβρουάριο του 2023, ο οποίος είναι λάτρης των μικρών ρόστερ. Ο Μπογκνάρ επιλέγει κυρίως γηγενείς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ. Η Πάκσι έχει κατακτήσει δύο σερί χρονιές το Κύπελλο Ουγγαρίας (2024, 2025) και μία φορά το Λιγκ Καπ (2010).

Μέχρι στιγμής δεν έχει βρει στο διάβα της καμία ελληνική ομάδα. Πέρυσι αντιμετώπισε την ΑΕΚ Λάρκακας στον β’ προκριματικό γύρο του Conference League, κάνοντας μάλιστα ισάριθμες νίκες με 3-0 και 0-2 αντίστοιχα. Τα δυνατά της σημεία είναι η γρήγορη μεταφορά από την μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη, καθώς και οι στατικές φάσεις.

Στη φαρέτρα της διαθέτει τον Μάρτιν Άνταμ, έναν εκ των πιο γνωστών στράικερ την Ουγγαρία (με πάνω από 100 γκολ), αλλά και τον Ντάνιελ Μπόντε, που θεωρείται «θρύλος» για το ποδόσφαιρο της χώρας και στα 39 του χρόνια συνεχίζει να προσφέρει εμπειρία.