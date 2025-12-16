Ο Ολυμπιακός (8-7) αν και έκανε ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο, που του έδωσε διαφορά ασφαλείας και ενώ είχε σε μεγάλο βράδυ τον Βεζένκοφ (24π.) και τον Γουόκαπ (13 πόντοι, 8 ασίστ), έπεσε στην παγίδα της εντυπωσιακής Βαλένθια (11-5) από την περιφέρεια, η οποία μετά το διπλό στην Telekom Center κόντρα στον Παναθηναϊκό, φεύγει με ακόμα ένα διπλό από την Ελλάδα. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα στην Euroleague για τους Πειραιώτες, μετά από εκείνες κόντρα σε Ερυθρό Αστέρα και Μπαρτσελόνα.

Το παιχνίδι:

Ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ, ενώ για τον Ολυμπιακό, ιδιαίτερα θετικός ήταν κατά τα πρώτα λεπτά ο Βεζένκοφ (11π.) ο οποίος προσέφερε αρκετές λύσεις. Στο τέλος του δεκαλέπτου, το πρώτο εύστοχο τρίποντο από τον Ντόρσει έφερε το ματς στα ίσα για ακόμα μία φορά (25-25, 9′).

Η Βαλένθια έδειξε πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν πιο δυνατά, ενώ στην εξίσωση μπήκαν και οι υπόλοιποι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, όπως ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ. Με νέο τρίποντο από τον Ντόρσει, ο Ολυμπιακός διεύρυνε το προβάδισμα και έδωσε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στην ομάδα του (37-27, 13′).

Ωστόσο, η Βαλένθια έδειξε πόσο επικίνδυνη ομάδα μπορεί να γίνει. Οι Ισπανοί έκαναν ένα 8-0 σερί, έτρεξαν στον αιφνιδιασμό και μείωσαν στους τρεις (40-37). Οι φιλοξενούμενοι δεν σταμάτησαν εκεί. Αντίθετα, εκμεταλλεύτηκαν τις λάθος επιλογές του Ολυμπιακού στην επίθεση, έτρεξαν στον αιφνιδιασμό και πέρασαν γρήγορα μπροστά (46-48. 19′).

«Φωτιά» ο Γουόκαπ στο τρίτο δεκάλεπτο – «Ξύπνησε» το ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Οι Πειραιώτες επέστρεψαν γρήγορα στο παιχνίδι με δύο σερί τρίποντα του Γουόκαπ από την γωνία, με το γκαρντ του Ολυμπιακού να σκοράρει στην συνέχεια, να παίρνει το φάουλ και να ευστοχεί και στην βολή.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν 12-0 σερί, φτάνοντας την διαφορά σε διψήφιο νούμερο, για ακόμα μία φορά στην αναμέτρηση (59-49), ξεσηκώνοντας τον κόσμο που βρέθηκε στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνος από την περιφέρεια (11/21 τρίποντα) και ο Βεζένκοφ (18π.) με ακόμα ένα σουτ έκανε το +11 (63-52, 25′).

Δύο λεπτά ήταν αρκετά για να το «πληρώσει»

Η Βαλένθια όπως ήταν φυσικό δεν θα παρατούσε έτσι εύκολα την αναμέτρηση. Στο τέταρτο δεκάλεπτο παρουσίασε για ακόμα μία φορά ένα ιδιαίτερα επιθετικό πρόσωπο και με κύριους εκφραστές τους Ρίβερς και Τόμπσον, έριξε την διαφορά και μείωσε στους πέντε (80-75, 32′).

Οι Ισπανοί συνέχισαν να τρέχουν στον αιφνιδιασμό, εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία του Ολυμπιακού στην επίθεση και με διαδοχικά τρίποντα από τους Καστέλο (14π.) και Τόμπσον (3/4 τρίποντα) έβαλαν μπροστά την ομάδα τους (82-86, 35′), κάνοντας έξαλλο τον προπονητή του Ολυμπιακού.

Τα πολλά χαμένα αμυντικά ριμπάουντ έφεραν κατάρρευση για τον Ολυμπιακό και εύκολους πόντους για την Βαλένθια, που έκανε το +8 (82-90), τρία λεπτά πριν από το φινάλε. Φυσικά, τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει στην συνέχεια. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα κακό παιχνίδι, ενώ οι Ισπανοί, με εξαιρετικά νούμερα από την περιφέρεια, δεν γινόταν να χάσουν στο ΣΕΦ.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας) Γουόκαπ, Ντιλικίνα, Λι, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσει, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Φουρνιέ

Βαλένθια: (Πέδρο Μαρτίνεζ) Μπαντιο, Τέιλορ, Πουέρτο, Ρίβερς, Πραντίγια, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακο, Τόμπσον, Κοστέλο, Νογκες

