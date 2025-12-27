Τσικίνιο και Λούκα Γιόβιτς, απολαμβάνουν τις ολιγοήμερες διακοπές τους, μιας και υπάρχει διακοπή στο ελληνικό πρωτάθλημα για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και οι δύο ποδοσφαιριστές είναι δίχως αμφιβολία περήφανοι μπαμπάδες, βλέποντας τα παιδιά τους να τραγουδούν τον ύμνο του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ αντίστοιχα, τις ομάδες στις οποίες αγωνίζονται.

Ειδικότερα, η Σοφία Μιλόσεβιτς, σύζυγος του Γιόβιτς, ανέβασε τις προηγούμενες μέρες στόρι στο Instagram, στο οποίο φαίνεται η ίδια μαζί με τα δύο παιδιά της, το ένα εκ των δύο ακούγεται να τραγουδάει τον ύμνο της αγαπημένης του ομάδας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η κορούλα του Τσικίνιο, ο οποίος αγωνίζεται στον Ολυμπιακό και είναι ένας από τους αγαπημένους της «ερυθρόλευκης» κερκίδας, έχοντας κατακτήσει το 2024 το Conference League με τους Πειραιώτες, στον τελικό με την Φιορεντίνα.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, διακρίνεται η μικρή να τραγουδά σε άπταιστα ελληνικά τον ύμνο του Ολυμπιακού, με τους φίλους του Ολυμπιακού να σχολιάζουν χιουμοριστικά «και εμείς αγχωνόμαστε ότι θα φύγει», με τον Πορτογάλο να φαίνεται πως έχει βρει το δικό του «λιμάνι» στον Πειραιά.