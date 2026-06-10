Instagram/wsemedo7 - Στιγμιότυπο από φωτογραφία που δημοσίευσε ο Σεμέδο στο Instagram μετά την πρόκριση του Πράσινου Ακρωτηρίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο - «Ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, με ένα όνειρο στην καρδιά του. Σήμερα το όνειρο αυτό έγινε πραγματικότητα»

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Η ιστορία του Γουίλι Σεμέδο είναι από εκείνες που σπανίζουν στις μέρες μας και που μπορούν να γίνουν παράδειγμα επιμονής και θέλησης για κάθε νέο ποδοσφαιριστή που προσπαθεί να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά του μέσα από την σκληρή δουλειά.

Ο Σεμέδο έφτασε στην Κύπρο το 2014 για να δοκιμάσει την τύχη του στην Αλκή Ορόκλινης, μία μικρή ομάδα που εκείνη την περίοδο αγωνιζόταν στην τέταρτη κατηγορία του κυπριακού πρωταθλήματος. Το διαθέσιμο μπάτζετ για τους ποδοσφαιριστές ήταν εξίσου μικρό και οι μισθοί των αθλητών περιορισμένοι.

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Ο εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι αμοιβόταν με περίπου 400 ευρώ τον μήνα και οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για εκείνον. Ο Σεμέδο συγκατοικούσε αναγκαστικά με άλλους ποδοσφαιριστές της ομάδας και τα 400 ευρώ που έβγαζε τον μήνα δεν έφταναν ούτε για τα βασικά.

Σχετικά με την διατροφή του, ο Σεμέδο έπαιρνε φαγητό από μία κοντινή ψησταριά που συνεργαζόταν με την Αλκή Ορόκλινης και παρείχε φαγητό στους ποδοσφαιριστές του συλλόγου. Ακόμα και έτσι, παρά τις όποιες δυσκολίες, ο ποδοσφαιριστής από το Πράσινο Ακρωτήρι κατάφερε να ξεχωρίσει και το ταλέντο του δεν περιορίστηκε εντός της Κύπρου.

Ο 32χρονος σήμερα ποδοσφαιριστής πέρασε από αρκετές ομάδες σε Βέλγιο, Ρουμανία, Γαλλία και Σαουδική Αραβία, ενώ στην Κύπρο αγωνίστηκε για λογαριασμό της Πάφου και της Ομόνοιας. Την φετινή σεζόν πανηγύρισε μάλιστα το πρωτάθλημα Κύπρου με την Ομόνοια, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο με 17 γκολ και 9 ασίστ σε 28 παιχνίδια.

Παράλληλα, ο Σεμέδο καθιερώθηκε στην εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου και αποτέλεσε μέλος της «χρυσής» γενιάς που κατάφερε να εξασφαλίσει την συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 για πρώτη φορά στην ιστορία της,

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Ο Σεμέδο αυτήν την στιγμή κάνει προετοιμασία με το Πράσινο Ακρωτήρι και δηλώνει έτοιμος για τη νέα μεγάλη πρόκληση της καριέρας του, την συμμετοχή του στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δίχως αμφιβολία, η ιστορία του 32χρονου είναι μοναδική και αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για τους νεότερους ποδοσφαιριστές.

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