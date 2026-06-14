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Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης του Ολυμπιακού στο πόλο επέστρεψαν Ελλάδα μετά την κατάκτηση του Champions League και αποθεώθηκαν από εκατοντάδες οπαδούς των «ερυθρόλευκων», τόσο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όσο και στον Πειραιά.

Η αποστολή επέστρεψε στην Ελλάδα λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι και αμέσως κατευθύνθηκε προς τον Πειραιά, όπου συνεχίστηκαν οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού στην ιστορία του τμήματος πόλο γυναικών.

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Έξω από το Γ. Καραϊσκάκης συγκεντρώθηκαν αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι αποθέωσαν τις πρωταθλήτριες Ευρώπης. Να σημειωθεί ότι το πρωί της Κυριακής (14/6), οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού απηύθυναν κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας να προσέλθει στο «Γ.Καραϊσκάκης» και να φωνάξουν όλοι μαζί για τη σπουδαία επιτυχία των «ερυθρόλευκων» στο Champions League.