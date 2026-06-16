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Ο 40χρονος τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές των πρώτων ημερών του Μουντιάλ 2026, όχι μόνο για την εντυπωσιακή του εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και για την εκρηκτική άνοδο της δημοτικότητάς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης απέναντι στην Ισπανία, ο έμπειρος γκολκίπερ με 5ετή θητεία στην Α.Ε. Λεμεσού, πραγματοποίησε επτά καθοριστικές αποκρούσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στο τελικό 0-0 και χαρίζοντας στην ομάδα του έναν πολύτιμο βαθμό απέναντι σε ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

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Η εξαιρετική του παρουσία δεν πέρασε απαρατήρητη από το παγκόσμιο κοινό. Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο Βοζίνια διέθετε περίπου 50.000 ακολούθους στο Instagram, ωστόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα ο αριθμός αυτός αυξανόταν με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, οι followers του είχαν ήδη εκτοξευθεί στα 7,1 εκατομμύρια.

Ο ίδιος πληροφορήθηκε τη ραγδαία αύξηση της δημοτικότητάς του αμέσως μετά το παιχνίδι και δεν έκρυψε την έκπληξή του. «Είναι τρελό», σχολίασε χαρακτηριστικά, χαμογελώντας μπροστά στις κάμερες.

Η διαδικτυακή του «απογείωση» συνεχίστηκε και τις επόμενες ώρες, με τον λογαριασμό του να ξεπερνά πλέον τα 7 εκατομμύρια ακολούθους, μετατρέποντας τον Βοζίνια σε μία από τις πιο απρόσμενες και ενδιαφέρουσες viral ιστορίες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.