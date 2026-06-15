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Η Ισπανία ξεκίνησε με απογοητευτικό τρόπο την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καθώς έμεινε στο 0-0 απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου στην Ατλάντα. Για την αφρικανική ομάδα, ωστόσο, η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν ιστορική, αφού αποτέλεσε το πρώτο της παιχνίδι σε τελική φάση Μουντιάλ.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης μπήκαν στο παιχνίδι με ξεκάθαρη διάθεση να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Είχαν την κατοχή της μπάλας και κυκλοφορούσαν συνεχώς γύρω από την περιοχή του αντιπάλου, όμως το Πράσινο Ακρωτήρι είχε οργανωμένη άμυνα και έκλεινε αποτελεσματικά τους χώρους. Η Ισπανία δυσκολευόταν να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες και για αρκετή ώρα περιορίστηκε σε μακρινά σουτ χωρίς ιδιαίτερη απειλή.

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Μετά το 35ο λεπτό, η εικόνα άλλαξε και η «ρόχα» ανέβασε αισθητά την πίεσή της. Στο 40ό λεπτό έφτασε πολύ κοντά στο γκολ, όταν ο Κουκουρέγια έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Τόρες έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι με δυνατό τελείωμα. Στην εξέλιξη της φάσης ο Ογιαρθάμπαλ πήρε την κεφαλιά από το ριμπάουντ, αλλά ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, αντέδρασε εξαιρετικά.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου η Ισπανία συνέχισε να πιέζει, όμως ξανά ο Βοζίνια ήταν εκεί για να κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε πήγε στα αποδυτήρια χωρίς να έχει καταφέρει να μετουσιώσει την υπεροχή της σε γκολ.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με πιο αργό ρυθμό για την Ισπανία, η οποία συνέχισε να ψάχνει λύσεις κυρίως μέσα από προσπάθειες εκτός περιοχής. Στο 56ο λεπτό ο Ρουίθ είχε μία καλή ευκαιρία με κεφαλιά μέσα από την περιοχή, όμως ο Βοζίνια μπλόκαρε ξανά.

Βλέποντας την ομάδα του να δυσκολεύεται, ο Ισπανός τεχνικός πέρασε στον αγώνα τον Γιαμάλ στο 71ο λεπτό, θέλοντας να δώσει περισσότερη ταχύτητα και δημιουργία στην επίθεση. Παρότι η Ισπανία αύξησε την πίεσή της στα τελευταία λεπτά, το Πράσινο Ακρωτήρι άντεξε μέχρι το τέλος, με εξαιρετική αμυντική λειτουργία και έναν τερματοφύλακα σε μεγάλη βραδιά.

Έτσι, η Ισπανία ξεκίνησε με απώλεια βαθμών, ενώ το Πράσινο Ακρωτήρι πανηγύρισε έναν ιστορικό βαθμό στην πρώτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Στη συνέχεια του ομίλου, η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τη Σαουδική Αραβία στις 21 Ιουνίου και την Ουρουγουάη στις 27 Ιουνίου. Το Πράσινο Ακρωτήρι θα παίξει πρώτα με την Ουρουγουάη στις 22 Ιουνίου και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στη Σαουδική Αραβία.