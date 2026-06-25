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Ο Γάλλος οδηγός τερμάτισε πρώτος, αφήνοντας πίσω του τους Takamoto Katsuta και Thierry Neuville σε μια διαδρομή που προσέλκυσε πλήθος θεατών.

Οι οδηγοί προετοιμάζονται πλέον για τις απαιτητικές χωμάτινες διαδρομές των επόμενων ημερών, οι οποίες αναμένεται να δοκιμάσουν τις αντοχές πληρωμάτων και οχημάτων.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει σημαντικές διαφοροποιήσεις, μεταφέροντας το κέντρο του αγώνα στο Λουτράκι και επεκτείνοντας τη διαδρομή σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα.

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Με τον ιδανικότερο τρόπο μπήκε στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ο Σεμπαστιάν Οζιέ, καθώς κατέγραψε τον κορυφαίο χρόνο στην υπερειδική διαδρομή του Ελληνικού, χαρίζοντας θέαμα στους χιλιάδες φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού που γέμισαν το The Ellinikon Sports Park.

Η εκκίνηση του «Ράλλυ των Θεών» δόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (25/6) με την EKO Super Special Stage, μήκους 1,56 χιλιομέτρων, υπό ηλιόλουστες συνθήκες και θερμοκρασία που έφτασε τους 32 βαθμούς Κελσίου.

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Ο εννιάκις παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπαστιάν Οζιέ κυριάρχησε στην ειδική, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του ένα δευτερόλεπτο ταχύτερα από τον Takamoto Katsuta. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Thierry Neuville, ο οποίος τερμάτισε 1,1 δευτερόλεπτα πίσω από τον Γάλλο οδηγό.

Μετά το τέλος της διαδρομής, ο Οζιέ αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή παρουσία του κόσμου και στο ξεχωριστό κλίμα που δημιούργησαν οι θεατές, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη μεγάλη ιστορία αλλά και τις απαιτήσεις του Ράλλυ Ακρόπολις. Όπως σημείωσε, τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα του είναι απόλυτα προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις που ακολουθούν.

Η υπερειδική του Ελληνικού διεξήχθη με τη μορφή παράλληλων διαδρομών, επιτρέποντας σε δύο αυτοκίνητα να κινούνται ταυτόχρονα στην πίστα. Το συγκεκριμένο format πρόσφερε συναρπαστικές μάχες και εντυπωσιακά περάσματα, ενθουσιάζοντας τους θεατές. Παράλληλα, η επιλογή του Ελληνικού ως τόπου διεξαγωγής της εναρκτήριας ειδικής συμβολίζει τη σύνδεση ενός από τους πιο ιστορικούς αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι με το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα.

Η φετινή διοργάνωση φέρνει αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με σημαντικότερη τη μεταφορά του κέντρου του αγώνα στο Λουτράκι. Η διαδρομή απλώνεται σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, με τους διοργανωτές να επιδιώκουν να διατηρήσουν αναλλοίωτο τον σκληρό χαρακτήρα του θεσμού, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα νέα στοιχεία που ενισχύουν τη διεθνή του απήχηση.

Ωστόσο, το εντυπωσιακό σόου της Αθήνας αποτελεί μόνο την εισαγωγή. Οι οδηγοί γνωρίζουν πως οι πραγματικές δοκιμασίες τους περιμένουν στις απαιτητικές χωμάτινες ειδικές διαδρομές των επόμενων ημερών, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες, οι πέτρες και το δύσβατο τερέν θα δοκιμάσουν στο έπακρο αντοχές και αξιοπιστία.

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Όπως παραδέχθηκαν όλοι οι πρωταγωνιστές μετά τον τερματισμό, ο ουσιαστικός αγώνας ξεκινά την Παρασκευή. Αυτή την ώρα τα πληρώματα και τα αγωνιστικά οχήματα ταξιδεύουν από την Κόρινθο προς την Ιτέα με το πλοίο Superfast IV, σε μια ιδιαίτερη μετακίνηση που αποτελεί μέρος του προγράμματος της διοργάνωσης.

Η δεύτερη ημέρα περιλαμβάνει τις πρώτες πραγματικά απαιτητικές δοκιμασίες, με αφετηρία την ειδική των Βωξιτών. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδρομή του Παρνασσού, ενώ το πρωινό σκέλος ολοκληρώνεται με το πρώτο πέρασμα από το Στείρι.

Το απόγευμα η δράση συνεχίζεται στον Ελικώνα, πριν τα πληρώματα επιστρέψουν για δεύτερη φορά στο Στείρι. Η αυλαία της ημέρας θα πέσει με την ειδική διαδρομή της Θήβας, η οποία αναμένεται να δώσει τις πρώτες ουσιαστικές ενδείξεις για τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν στη μάχη της κορυφής.

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