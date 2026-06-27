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Συναγερμός σήμανε χθες Παρασκευή 26/6 στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, καθώς κατά τη διάρκεια της ειδικής διαδρομής «Θήβα», μία πέτρα εκσφεντονίστηκε προς το Toyota GR Yaris Rally2 με το νούμερο #24, το οποίο οδηγεί ο Ισπανός οδηγός της κατηγορίας WRC2, Αλεχάνδρο Κατσόν.

Ο Ισπανός θεώρησε πως η πέτρα έφυγε από τους θεατές κι έτσι προχώρησε σε καταγγελία του περιστατικού στη FIA, με την ομάδα του να ζητά τον εντοπισμό του υπεύθυνου.

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Μετά από την καταγγελία του Καχόν και σύμφωνα με την έρευνα που έγινε από την FIA από την ανάλυση του υλικού της κάμερας του αυτοκινήτου και των υπόλοιπων πλάνων, οι οργανωτές του αγώνα δεν διαπίστωσαν ενδείξεις ότι ο βράχος εκτοξεύθηκε από θεατή. Έτσι, τα έως τώρα στοιχεία συγκλίνουν στο ενδεχόμενο να επρόκειτο για τυχαία κατολίσθηση.

Un día muy duro intentando no cometer errores y evitando pinchazos. Aún tenemos opciones de podio y mañana lo seguiremos intentando.



El Acrópolis 🇬🇷 siempre es un reto 💪🏻#WRC pic.twitter.com/CqIwMFvS5x June 27, 2026

Η ανακοίνωση των οργανωτών του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026

«Μετά από ενδελεχή επανεξέταση του διαθέσιμου υλικού σχετικά με το περιστατικό που αφορούσε το παρμπρίζ του αυτοκινήτου με το νούμερο 24 στην ΕΔ7, η FIA και οι διοργανωτές του Ράλλυ Ακρόπολις δεν έχουν εντοπίσει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι η πέτρα πετάχτηκε από θεατή.

Το περιστατικό παραμένει υπό εξέταση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό, αναφορές ή πληροφορίες γίνουν διαθέσιμες. Η FIA και οι διοργανωτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν κάθε περιστατικό που επηρεάζει την ασφάλεια των αγωνιζομένων με τη μέγιστη σοβαρότητα».