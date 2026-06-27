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Συναγερμός σήμανε χθες Παρασκευή 26/6 στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, καθώς κατά τη διάρκεια της ειδικής διαδρομής «Θήβα», ένας ανεγκέφαλος θεατής πέταξε μία πέτρα προς το Toyota GR Yaris Rally2 με το νούμερο #24, το οποίο οδηγεί ο Ισπανός οδηγός της κατηγορίας WRC2, Αλεχάνδρο Κατσόν.

Ασυνείδητος πέταξε πέτρα σε αγωνιστικό όχημα

Η πέτρα χτύπησε το παρμπρίζ και το έσπασε, με το περιστατικό να είναι εμφανές και στην εσωτερική κάμερα του αγωνιστικού αυτοκινήτου. Ευτυχώς, χάρη στην ικανότητα του οδηγού να διατηρήσει τον επαγγελματισμό του και τον έλεγχο, δεν είχαμε κάποιο μεγαλύτερο ατύχημα, ούτε υπήρχε τραυματισμός.

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Ο Ισπανός δήλωσε χαρακτηριστικά πως ελπίζει να μην συνέβη αυτό, αλλά όλα δείχνουν ότι κάποιος πέταξε κάτι, καθώς το συμβάν έλαβε χώρα στη μέση μιας ευθείας.

Somos terceros en #WRC2 pero el día podría haber acabado muy mal.



Todo el equipo trabaja muy duro y @borjarozada y yo damos lo mejor que tenemos para que alguien arruine el trabajo de tanta gente así.



Espero que si esto no ha sido accidental, no piséis un tramo más. #WRC2 pic.twitter.com/zJ7xSEo8nR June 26, 2026

Το συμβάν έχει προκαλέσει την αντίδραση τόσο της διοργάνωσης του εθνικού μας αγώνα, όσο και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA), και ήδη έχει ξεκινήσει να πραγματοποιείται επίσημη έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του περιστατικού. Η διαδικασία διεξάγεται από τη Διεύθυνση Αγώνα (Rally Control), σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Οι υπεύθυνοι του αγώνα ξεκαθάρισαν ότι η ασφάλεια των αγωνιζομένων, των κριτών, των εθελοντών και των θεατών αποτελεί την απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά τους. Για τον λόγο αυτό, επισήμαναν ότι είναι σημαντικό να μην εξαχθούν βιαστικά συμπεράσματα προτού ολοκληρωθεί η επίσημη διαδικασία και ξεκαθαρίσουν πλήρως όλα τα γεγονότα και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.