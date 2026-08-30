Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ρότζερ Φέντερερ εντάχθηκε επίσημα στο International Tennis Hall of Fame κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ.

Ο 45χρονος θρύλος του τένις και κάτοχος 20 τίτλων Grand Slam εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη διαδρομή του στο άθλημα, τονίζοντας ότι ο πρωταρχικός του στόχος ήταν πάντα η ενασχόληση με κάτι που αγαπά.

Κατά την ομιλία του, ο Φέντερερ χρησιμοποίησε χιούμορ για να περιγράψει πτυχές της καριέρας του, ενώ χαρακτήρισε την ένταξή του ως μια σημαντική ευκαιρία για απολογισμό.

Ο πρώην αθλητής υπογράμμισε ότι, παρόλο που η επαγγελματική του καριέρα ολοκληρώθηκε, το τένις θα παραμείνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με δάκρυα στα μάτια και εμφανώς συγκινημένος, ο Ρότζερ Φέντερερ έζησε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής του, καθώς εντάχθηκε και επίσημα στο International Tennis Hall of Fame. Ο Ελβετός θρύλος του τένις βρέθηκε στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ για την ειδική τελετή και έκανε έναν συγκινητικό απολογισμό μιας καριέρας που τον έχει κατατάξει, για πολλούς, στην κορυφή της ιστορίας του αθλήματος.

Ο 45χρονος Φέντερερ, κάτοχος 20 τίτλων Grand Slam, έφτασε στην εκδήλωση μαζί με τη σύζυγό του, Μίρκα Βάβρινετς, και μίλησε για τους σημαντικότερους σταθμούς της διαδρομής του. Η συγκίνηση ήταν έντονη, καθώς αναφέρθηκε όχι μόνο στις επιτυχίες του, αλλά κυρίως στους ανθρώπους και στις εμπειρίες που σημάδεψαν την πορεία του.

Advertisement

Advertisement

«Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Ονομάζεται Hall of Fame, αλλά η φήμη δεν ήταν ποτέ ο στόχος μου. Ο στόχος μου ήταν να περάσω τη ζωή μου κάνοντας κάτι που αγαπώ. Με ανθρώπους που το αγαπούν όσο κι εγώ», ανέφερε.

Roger Federer's COMPLETE @TennisHalloFame Induction speech.



Stop what you are doing and enjoy this half an hour. pic.twitter.com/lQDE7LfhkK August 30, 2026

Ο Ελβετός δεν έχασε, πάντως, την ευκαιρία να επιστρατεύσει το χαρακτηριστικό χιούμορ του, αναφερόμενος σε ένα ιδιαίτερο «ρεκόρ» της καριέρας του.

«Μιλώ για τους αριθμούς που πραγματικά σου δίνουν μια ιδέα για την κατάσταση. Μεταξύ του 1998, όταν έκανα το ντεμπούτο μου στο ATP, και της αποχώρησής μου το 2022, φόρεσα περισσότερες από 5.000 κορδέλες. Είναι περισσότερες από τον Μπιόρν Μποργκ και τον Τζον ΜακΕνρο μαζί. Αλλά ειλικρινά, δεν υπάρχει τρόπος να μετρήσεις τι σημαίνει να βρίσκεσαι εδώ. Είναι δύσκολο να το εκφράσω με λόγια».

Η μεγαλύτερη συγκίνηση ήρθε όταν ο Φέντερερ αναφέρθηκε στο παιδικό του είδωλο, τον Στέφαν Έντμπεργκ, με τον οποίο είχε παίξει έναν αγώνα επίδειξης διπλού μόλις μία ημέρα νωρίτερα.

«Χρειάζομαι χαρτομάντιλα, γυαλιά ηλίου και όλα όσα πρέπει για να προστατευθώ αυτήν τη στιγμή. Είναι μια πλήρης καταστροφή», είπε χαμογελώντας και εμφανώς φορτισμένος.

Advertisement

Πηγή: Reuters

Κλείνοντας, ο Φέντερερ χαρακτήρισε την ένταξή του στο Hall of Fame μια ευκαιρία να κοιτάξει πίσω, αλλά και να συνεχίσει να βλέπει μπροστά.

«Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι. Για εμένα, το Διεθνές Hall of Fame του Τένις είναι μια υπέροχη ευκαιρία να κάνω απολογισμό, αλλά και να κοιτάξω μπροστά. Όπως μπορείτε να δείτε, συνεχίζω να γράφω την ερωτική μου επιστολή στο τένις.

Η καριέρα μου ως παίκτης τελείωσε, αλλά το τένις θα παραμείνει πάντα στην καρδιά όλων όσων αγαπώ περισσότερο: την οικογένειά μου, τις φιλίες μας, τα τελευταία σαράντα χρόνια, το μέλλον που κτίζουμε. Όλα αυτά, τα οφείλω στο τένις».

Advertisement