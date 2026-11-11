Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αρνητικές αντιδράσεις προκάλεσε ο σχολιασμός ενός Γάλλου δημοσιογράφου για την Αρίνα Σαμπαλένκα, ο οποίος δεν αντιλήφθηκε ότι το μικρόφωνό του ήταν ανοιχτό όταν αποκάλεσε την αθλήτρια «απαίσια».

Το ντροπιαστικό σχόλιο δημοσιογράφου για τη Σαμπαλένκα

Η γκάφα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης των WTA Finals από το beIN Sports, στο Ίντιαν Γουέλς της Καλιφόρνια, με το κανάλι να ζητά συγγνώμη από την διάσημη τενίστρια.

Advertisement

Advertisement

«Regarde, elle est horrible!» Un commentateur de beIN SPORTS dérape en plein direct, la direction condamne ses propos https://t.co/vdKXboFW5w https://t.co/z60rObyAEw — Entrevue (@EntrevueFr) November 10, 2026

Χωρίς να γνωρίζει ότι τα μικρόφωνά του ήταν ανοιχτά, ο δημοσιογράφος Ματιέ Σολιέ ακούστηκε να λέει για τη Σαμπαλένκα «κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε, είναι απαίσια».

Η συγνώμη του καναλιού

Το σχόλιο «έπιασε» χρήστης του Χ που δημοσίευσε το επίμαχο απόσπασμα με αποτέλεσμα να υπάρξει απάντηση από στέλεχος του καναλιού.

Συγκεκριμένα ο Φλοράν Ουζού δήλωσε «λυπάμαι και καταδικάζω απερίφραστα τα σχόλια που έγιναν σήμερα το βράδυ στον αέρα, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης των WTA Finals. Τα σχόλια αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες του beIN SPORTS. Επαναβεβαιώνω τη δέσμευσή μας να αντιμετωπίζουμε με σεβασμό όλους τους αθλητές και τους συντελεστές των μεταδόσεών μας».

🗣️ BeIN Sports s’excuse après un dérapage sexiste en direct à propos de Sabalenka ► https://t.co/p8tARGpJS2 https://t.co/M0rsgL6xoj — RMC Sport (@RMCsport) November 10, 2026

Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν έχει απαντήσει, μέχρι στιγμής, στο σχόλιο αυτό, αρκούμενη σε μια ανάρτηση με φωτογραφίες της ενόψει του τουρνουά.