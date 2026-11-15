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Η Λευκορωσίδα τενίστρια απολογήθηκε δημόσια μέσω Instagram, διευκρινίζοντας ότι τα σχόλιά της απευθύνονταν σε επιθετικούς θεατές και όχι στην αντίπαλό της.

Παρά την παρέμβασή της, παραμένει ασαφές το ακριβές περιεχόμενο των δηλώσεών της, προκαλώντας συνεχιζόμενες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον αποδέκτη των λεγομένων της.

Το περιστατικό αναδεικνύει τις έντονες πολιτικές προεκτάσεις που επηρεάζουν τον χώρο του τένις μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

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Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης, όχι για τις αγωνιστικές της επιδόσεις, αλλά για όσα φέρεται να είπε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησής της με την Ελίνα Σβιτολίνα. Ένα περιστατικό που καταγράφηκε από την τηλεοπτική κάμερα προκάλεσε αντιδράσεις και άνοιξε συζήτηση για το αν οι προσβλητικές εκφράσεις της Λευκορωσίδας είχαν αποδέκτη την αντίπαλό της ή συνολικά την Ουκρανία.

Η Σβιτολίνα κατάφερε να επικρατήσει της Σαμπαλένκα στον ημιτελικό του WTA Finals, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μίρα Αντρέεβα. Ωστόσο, η αγωνιστική επιτυχία της Ουκρανής πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς το ενδιαφέρον στράφηκε γρήγορα στο επίμαχο ξέσπασμα της αντιπάλου της.

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Οι δύο εκδοχές για το επίμαχο σχόλιο

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πυροδότησε έντονες συζητήσεις. Σύμφωνα με μία εκδοχή, η Σαμπαλένκα χρησιμοποίησε υβριστική έκφραση με αναφορά στους Ουκρανούς, ενώ μια δεύτερη ερμηνεία υποστηρίζει ότι τα λόγια της αφορούσαν προσωπικά τη Σβιτολίνα.

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω του τεταμένου κλίματος που επικρατεί στον χώρο του τένις μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

🤬“Those f***ing Ukrainians, for f***’s sake!” Or was it “That f***ing Ukrainian b***h, for f***’s sake!”? These are the words 🏳️ Aryna Sabalenka appears to be saying in Russian, judging by her lip movements during her WTA Finals match against 🇺🇦 Elina Svitolina. What a remarkable display of respect and sportsmanship from the world No. 2. But sure, let’s keep asking Ukrainian players why they refuse to shake hands with their Russian and Belarusian opponents. Apparently, that’s still the bigger problem in tennis. — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) November 14, 2026

Η Σαμπαλένκα, η οποία έχει τοποθετηθεί δημόσια κατά του πολέμου, δέχθηκε πλήθος αρνητικών σχολίων και αποφάσισε να παρέμβει μέσω Instagram, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τι συνέβη.

Η απολογία της Σαμπαλένκα

Στην ανάρτησή της, η κορυφαία τενίστρια ξεκαθάρισε ότι τα σχόλιά της δεν είχαν ως στόχο την Ελίνα Σβιτολίνα. Όπως εξήγησε, η αντίδρασή της προκλήθηκε από τη συμπεριφορά μιας μικρής ομάδας θεατών, οι οποίοι πανηγύριζαν με επιθετικό τρόπο τα λάθη της.

«Θέλω να διευκρινίσω κάτι σχετικά με τον πρόσφατο αγώνα μου, για τον οποίο έχουν κυκλοφορήσει διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο. Το σχόλιό μου δεν απευθυνόταν στην Ελίνα.

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Είχα εκνευριστεί με μια μικρή ομάδα θεατών, οι οποίοι πανηγύριζαν επιδεικτικά τα λάθη μου με επιθετικό τρόπο, και αντέδρασα συναισθηματικά εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, θα έπρεπε να είχα διαχειριστεί διαφορετικά τον εκνευρισμό μου και ζητώ συγγνώμη από όποιον προσέβαλα.

Η Ελίνα έπαιξε έναν εξαιρετικό αγώνα και της εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια του τουρνουά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά την τοποθέτησή της, η Λευκορωσίδα δεν αποκάλυψε με ακρίβεια ποιες λέξεις χρησιμοποίησε, με αποτέλεσμα η συζήτηση να συνεχίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μερίδα Ουκρανών εξακολουθεί να θεωρεί ότι το ξέσπασμά της περιείχε προσβλητικές αναφορές προς τη χώρα τους.

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Η πολιτική διάσταση και οι σχέσεις με τη Σβιτολίνα

Η ένταση που έχει δημιουργηθεί στον χώρο του τένις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα. Από το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή, η Ελίνα Σβιτολίνα έχει επιλέξει να μην ανταλλάσσει χειραψία με αθλήτριες από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, μια στάση που ακολουθούν και άλλες Ουκρανές τενίστριες.

Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, με την οποία επιδιώκουν να διατηρούν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στον πόλεμο και στις συνέπειές του για την πατρίδα τους.

Από την πλευρά της, η Σαμπαλένκα συνεχίζει να αγωνίζεται ως ουδέτερη αθλήτρια, έχοντας δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν υποστηρίζει τη σύγκρουση. Παράλληλα, όμως, το όνομά της έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με πολιτικές συζητήσεις, εξαιτίας των σχέσεών της με το καθεστώς του προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

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Το τελευταίο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσο οι πολιτικές εντάσεις μπορούν να παραμένουν έξω από τα κορτ, σε μια περίοδο που ο πόλεμος εξακολουθεί να επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ αθλητών και χωρών.