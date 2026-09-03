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Η Αρίνα Σαμπαλένκα επικράτησε της Πολίνα Ιατσένκο για το US Open, ωστόσο ξέσπασε στις δηλώσεις της μετά από ερώτηση δημοσιογράφου, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι οι εκδηλώσεις που συμμετείχε πριν από το τουρνουά έχουν επηρεάσει αρνητικά την απόδοσή της.

Πιο συγκεκριμένα, η κορυφαία τενίστρια αντέδρασε έντονα στην ερώτηση του εν λόγω δημοσιογράφου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εσείς οι δημοσιογράφοι είστε για γέλια. Πάρτι, διασκέδαση… γιατί να το λέγατε αυτό; Γιατί να το σκεφτείτε καν; Τι είδους ερώτηση είναι αυτή;

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Απλώς επειδή δημοσίευσα κάποιες δραστηριότητες με brands, νομίζετε ότι έκανα πάρτι και δεν έκανα προπόνηση;», απάντησε εμφανώς ενοχλημένη η Λευκορωσίδα αθλήτρια.

Aryna Sabalenka was not happy with a question she received during her U.S. Open press conference, ‘Think before you say stuff’



“How are you finding your mood now that the tournament has started? Obviously last week it’s lots of parties and fun and stuff like that..”



Aryna: “You… pic.twitter.com/CPZvShRbSI September 3, 2026

Ωστόσο, η ερώτηση του δημοσιογράφου δεν ήρθε από το πουθενά. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η Σαμπαλένκα δέχτηκε «επίθεση» στα social media από διαδικτυακούς της ακολούθους, οι οποίοι σχολιάζουν αρνητικά την έντονη δραστηριότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνδέοντάς την με τα αποτελέσματα που έχει φέρει στα τελευταία τουρνουά.

Η 28χρονη είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα στη χρονιά, κατακτώντας τόσο το Indian Wells όσο και το Miami Open και ολοκληρώνοντας το περίφημο «Sunshine Double». Η εικόνα της, ωστόσο, άλλαξε στη συνέχεια. Στο Roland Garros έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, ενώ στο Wimbledon αποκλείστηκε στον τέταρτο γύρο. Στο Canadian Open, μάλιστα, η πορεία της ολοκληρώθηκε στον τρίτο γύρο. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με την αγωνιστική της κατάσταση.