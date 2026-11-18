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Ο Αργεντινός εξτρέμ επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2025, τονίζοντας όμως ότι τότε ήταν απόλυτα προσηλωμένος στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της πρώην ομάδας του.

Ο ποδοσφαιριστής χαρακτήρισε δύσκολες τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων, σημειώνοντας ότι η επιμονή της διοίκησης του Παναθηναϊκού συνέβαλε καθοριστικά στην τελική έκβαση.

Ο Αντίνο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μετακίνηση, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που απορρέει από το κόστος της μεταγραφής και την υποδοχή των φιλάθλων.

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Ο Σαντίνο Αντίνο φιλοξενήθηκε στον «αέρα» του «bwinΣΠΟΡ FM 94,6» και έδωσε μια μακροσκελέστατη συνέντευξη. Μεταξύ άλλων, ο Αργεντινός εξτρέμ του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στην απόφασή του, να αφήσει τη Γοδόι Κρουζ και φορέσει τη φανέλα με το «τριφύλλι».

Παράλληλα, ο Σαντίνο Αντίνο μίλησε και για το ενδιαφέρον που έδειξε για την περίπτωσή του ο Ολυμπιακός -το καλοκαίρι του 2025- και εξήγησε πως εκείνη την περίοδο ήταν προσηλωμένος στη μάχη παραμονής που έδινε τη Γοδόι Κρουζ.

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Σε ερώτηση για το πότε άρχισε να βλέπει θετικά μια μεταγραφή στην Ευρώπη και το «ναι» στον Παναθηναϊκό, ο Αντίνο δήλωσε: «Όταν τελείωνε το πρωτάθλημα και μετά το Μουντιάλ, άρχισα να ακούω κάποιες φήμες και κάποιες κρούσεις για να φύγω. Όμως αυτό ήταν μετά τον Δεκέμβριο, όταν είχα αρχίσει να τελειώνω την καριέρα μου στην Γοδόι Κρουζ. Αποφάσισα γρήγορα να έρθω στον Παναθηναϊκό και είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα. Όταν μου ανέφεραν το ενδιαφέρον, μου εξήγησαν τα πάντα. Αποφάσισα αφού μίλησα με την οικογένειά μου, τους εκπροσώπους μου και πήραμε την απόφαση να έρθω. Είχα ακούσει λίγο για την Ελλάδα από τον Μαρσέλο, βλέποντας τι ανέφερε για τη θητεία του στην Ελλάδα, αλλά όσο το έψαχνα, μου άρεσε όλο και περισσότερο και αποφάσισα να έρθω».

Για τις δύσκολες διαπραγματεύσεις μεταξύ Παναθηναϊκού και Γοδόι Κρουζ: «Ήταν μια δύσκολη στιγμή οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, είχα μιλήσει με τον Στέφανο Κοτσόλη και τον πρόεδρο, κ. Αλαφούζο. Η Γοδόι Κρουζ ήθελε να πάω στην Ρίβερ, υπήρχε ένας διαξιφισμός, αλλά το θέμα λύθηκε και τελικά ήρθα εδώ, στον Παναθηναϊκό. Από το πρώτο τηλεφώνημα διαπίστωσα πόσο ήθελαν να έρθω οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Κι εγώ έκανα μεγάλη προσπάθεια γι’ αυτό. Τελικά όλα πήγαν πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ για την υποδοχή που μου επιφύλαξαν εδώ. Οι διαπραγματεύσεις σε αγχώνουν καμιά φορά, αλλά οι γονείς μου και οι εκπρόσωποί μου με καθησύχαζαν και όντως το θέμα λύθηκε και ήρθα στον Παναθηναϊκό».

Για την άμεση αποδοχή που είχε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Την πρώτη μέρα που έγινε γνωστό ότι θα έρθω, άρχισαν να μου στέλνουν μηνύματα, έβλεπα σχόλια στο διαδίκτυο και όταν έφτασα δεν θα ξεχάσω τον πολύ κόσμο και τις πολλές κάμερες. Αυτό για μένα δημιούργησε μια δέσμευση για να δίνω πάντα το 100% για τον Παναθηναϊκό».

Για τις μεγάλες προσδοκίες που δημιούργησε η μεταγραφή του με τόσο μεγάλο κόστος: «Σε βάζει σε σκέψεις η δαπάνη ενός τέτοιου ποσού. Πρέπει κι εσύ από την πλευρά σου να δώσεις το 100% για να αντεπεξέλθεις στις απαιτήσεις και να φέρεις τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».

Για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού: «Είναι αλήθεια, είχε ακουστεί στα μέσα της περιόδου (σ.σ. το καλοκαίρι του 2025). Εγώ ήμουν αφοσιωμένος στην Γοδόι Κρουζ, παίζαμε στο Κόπα Σουνταμερικάνα και είχα αποφασίσει να μείνω και να βοηθήσω την ομάδα. Δεν ήταν για μένα δύσκολο να πάρω αυτή την απόφαση, ήθελα να βοηθήσω την ομάδα».