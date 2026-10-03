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Η Ντόρτμουντ φέρεται να ζήτησε τον περιορισμό του χρόνου συμμετοχής του παίκτη, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερκόπωση μετά από πρόσφατο περιστατικό αδιαθεσίας του.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς διέψευσε την ύπαρξη επίσημου αιτήματος από τη γερμανική ομάδα σχετικά με τη διαχείριση του νεαρού ποδοσφαιριστή.

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Η παρουσία του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Εθνική έχει εξελιχθεί σε σταθερό σημείο αναφοράς, με τον 18χρονο να παίρνει φανέλα βασικού στα τελευταία παιχνίδια. Ωστόσο, ο αυξημένος χρόνος συμμετοχής του φαίνεται πως έχει προκαλέσει προβληματισμό στη Ντόρτμουντ, ειδικά μετά το πρόσφατο περιστατικό στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ, όταν ο νεαρός άσος αποχώρησε λόγω αδιαθεσίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Sky Sports, η Ντόρτμουντ επιθυμεί να υπάρξει περιορισμός στα λεπτά συμμετοχής του Καρέτσα στην επικείμενη αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία. Η γερμανική ομάδα φέρεται να θέλει να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση του νεαρού ποδοσφαιριστή, δεδομένου και του πρόσφατου περιστατικού με τη Βιγιαρεάλ.

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🟡⚫️ BVB bittet Griechenland: Karetsas schonen!



Konstantinos Karetsas stand in allen drei Nations-League-Spielen Griechenlands in der Startelf – beim historischen Sieg gegen Deutschland sogar über die volle Distanz. 🇬🇷🔥



Laut Sky Sport hat Borussia Dortmund deshalb Kontakt zum… pic.twitter.com/M9LCQUgYKo — Sky Sport (@SkySportDE) October 3, 2026

Σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sports», οι Γερμανοί είναι προσεκτικοί μετά τα όσα συνέβησαν στην πρεμιέρα του Champions League και σε πρόσφατη επικοινωνία τους με ανθρώπους της Εθνικής ζήτησαν… μέτρο στον ρυθμό που θα χρησιμοποιηθεί ο νεαρός επιθετικός.

Οι Βεστφαλοί θεωρούν, άλλωστε, πως ο Καρέτσας έχει υποβληθεί ήδη σε μεγάλο φόρτο αγώνων την τελευταία περίοδο και θα χρειαστεί φροντίδα για να αποφύγει τυχόν υπερκόπωση ενόψει της επιστροφής των κορυφαίων πρωταθλημάτων.

Από την πλευρά του, ωστόσο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μιλώντας στη σημερινή συνέντευξη Τύπου εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με την ομάδα του Κλοπ στην Τούμπα, είπε ότι δεν υπάρχει κανένα αίτημα από την Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα.

Ο Καρέτσας έχει καταγράψει συνεχόμενες συμμετοχές με την Εθνική, έχοντας αγωνιστεί βασικός στα τρία προηγούμενα παιχνίδια απέναντι σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία. Μάλιστα, στην αναμέτρηση με τη Γερμανία παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η σταθερή παρουσία του 18χρονου στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει συμβάλει στην εξαιρετική πορεία της Ελλάδας στο Nations League, όπου η ομάδα έχει αντιμετωπίσει ισχυρούς αντιπάλους όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία.