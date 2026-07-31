Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το αστυνομικό τμήμα της Σάντα Άνα δημοσιοποίησε βίντεο από το περιστατικό της 14ης Ιουνίου κατά το οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν θανάσιμα τον 15χρονο Τζέιντεν Μιτσάκα.

Ο ανήλικος κρατούσε μαχαίρι και κινήθηκε επιθετικά προς τους αστυνομικούς, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές τους να τον πείσουν να το παραδώσει.

Από το συμβάν τραυματίστηκε η μητέρα του ανηλίκου, ενώ ο 53χρονος σύντροφός της διακομίστηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Η οικογένεια του θανόντος κατέθεσε αγωγή κατά του Δήμου, υποστηρίζοντας ότι οι αστυνομικοί έκαναν αδικαιολόγητη χρήση βίας και δεν επιχείρησαν αποκλιμάκωση.

Η Εισαγγελία και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, ενώ η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν είχε ζητηθεί ομάδα ψυχικής υγείας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το αστυνομικό τμήμα της Σάντα Άνα στην Καλιφόρνια έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών που ενεπλάκησαν στο περιστατικό της 14ης Ιουνίου, κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ο 15χρονος Τζέιντεν Μιτσάκα από πυρά αστυνομικών.

Στο βίντεο καταγράφεται η άφιξη των αστυνομικών σε διαμέρισμα έπειτα από κλήση για περιστατικό βίας. Ένας 53χρονος άνδρας, ο οποίος διατηρούσε σχέση με τη μητέρα του ανήλικου και είχε τραυματιστεί από μαχαίρι, ενημερώνει τους αστυνομικούς ότι κατάφερε να αφοπλίσει τον 15χρονο από ένα μαχαίρι, προειδοποιώντας τους ωστόσο πως μέσα στο σπίτι βρισκόταν ακόμη η μητέρα του, η οποία του φώναζε στα ισπανικά να αφήσει το όπλο.

Advertisement

Advertisement

NEW: Family files legal claim after Santa Ana officers fatally shot 15-year-old after he stabbed his mother’s boyfriend and refused to drop the knife



Santa Ana police responded to a 911 call reporting that 15-year-old Jaden Michaca had stabbed his mother’s boyfriend with a… pic.twitter.com/qHZ6a85SJN — The Facts Dude 🤙🏽 (@Thefactsdude) July 30, 2026

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν οι αστυνομικοί άνοιξαν την πόρτα του διαμερίσματος, ο 15χρονος εμφανίστηκε κρατώντας μαχαίρι. Σύμφωνα με το βίντεο, λίγο πριν από την επέμβαση φώναζε επανειλημμένα ότι «θέλει να πεθάνει», ενώ ακούγεται να λέει πως οι αστυνομικοί θα τον πυροβολήσουν.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον πείσουν να πετάξει το μαχαίρι, λέγοντάς του ότι βρίσκονται εκεί για να τον βοηθήσουν. Ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή της αστυνομίας, ο ανήλικος κινήθηκε γρήγορα και επιθετικά προς το μέρος τους κρατώντας το μαχαίρι, με αποτέλεσμα οι ένστολοι να ανοίξουν πυρ, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι τη στιγμή των πυροβολισμών ο 15χρονος κρατούσε ακόμη το δεύτερο από τα δύο μαχαίρια που εντοπίστηκαν στο σημείο.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε επίσης η μητέρα του 15χρονου, στην οποία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ο 53χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Η αστυνομία ανέφερε ακόμη ότι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα είχαν σημειωθεί και στο παρελθόν περιστατικά βίας, με αποτέλεσμα να έχουν κληθεί επανειλημμένα οι αρχές. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση τόσο από την Εισαγγελία, η οποία θα εξετάσει αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες, όσο και από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας.

Από την πλευρά της, η οικογένεια του Τζέιντεν έχει καταθέσει αγωγή κατά του Δήμου της Σάντα Άνα, υποστηρίζοντας ότι έγινε αδικαιολόγητη χρήση θανατηφόρας βίας. Όπως υποστηρίζει, είχε ζητηθεί η επέμβαση ειδικής ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών ψυχικής υγείας και όχι ένοπλης αστυνομικής δύναμης.

«Το μόνο που ζητώ είναι δικαιοσύνη για τον γιο μου. Δεν άξιζε να πεθάνει έτσι. Ήταν ένα παιδί γεμάτο αγάπη και όνειρα για το μέλλον. Ήθελε να γίνει μηχανικός», είχε δηλώσει η μητέρα του μετά το περιστατικό, κατηγορώντας τους αστυνομικούς ότι δεν επιχείρησαν να αποκλιμακώσουν την κατάσταση.

Η αστυνομία, πάντως, στην ανακοίνωση που συνόδευσε τη δημοσιοποίηση του βίντεο υποστηρίζει ότι ο μοναδικός άνθρωπος που επικοινώνησε με τις αρχές ήταν ο τραυματισμένος 53χρονος και ότι κατά την κλήση του δεν έγινε καμία αναφορά ή αίτημα για αποστολή ομάδας ψυχικής υγείας.