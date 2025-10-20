Ο 21χρονος γιος του πρώην παίκτη και προπονητή της Αγγλίας Στιουάρτ Πιρς σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με τρακτέρ.

Η οικογένεια Πιρς θρινεί και αποτίει φόρο τιμής στον «αγαπημένο γιο και αφοσιωμένο αδελφό», Χάρλεϊ Πιρς, τη Δευτέρα (20/10), μετά το θανατηφόρο ατύχημα που έγινε την περασμένη εβδομάδα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν γύρω στις 2.30 μ.μ. (ώρα Αγγλίας)) την Πέμπτη, μετά από αναφορά για σύγκρουση με τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο A417 Old Birdlip Hill στο Γουίτκομπ, του Γκλόστερ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο Χάρλεϊ κηρύχθηκε νεκρός στο σημείο του ατυχήματος, ενώ ζήτησε πληροφορίες από το κοινό σχετικά με το πως έγινε το δυστύχημα.

Σε ένα μήνυμα που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, η οικογένεια Πιρς δήλωσε ότι είναι «πραγματικά συγκλονισμένη και απολύτως συντετριμμένη» από την απώλεια.

«Μια ψυχή που άφησε ένα αξέχαστο σημάδι σε όλους όσους τον γνώριζαν», δήλωσαν. «Ήταν ένα χρυσό αγόρι με ένα μεταδοτικό χαμόγελο, και αυτή η συγκλονιστική τραγωδία θα αφήσει ένα τεράστιο κενό στις καρδιές όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Με μια ήσυχη, διακριτική δύναμη και βαθιά καλοσύνη, είμαστε πολύ περήφανοι για τον νεαρό άνδρα που είχε γίνει, επιδεικνύοντας μια υπέροχη εργασιακή ηθική και επιχειρηματικό πνεύμα στον αγροτικό τομέα. Θα είναι πάντα το λαμπρό μας αστέρι. «Αναπαύσου εν ειρήνη, όμορφε γιε και αδελφέ μας. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Ο Χάρλεϊ ήταν ο μικρότερος από τα δύο παιδιά που ο Στιούαρτ είχε με την πρώην σύζυγό του, Λιζ. Ο 21χρονος είχε τη δική του αγροτική επιχείρηση και εργαζόταν σε αγροκτήματα στο Γουίλτσάιρ, το Μπέρκσαϊρ, το Χάμσαϊρ και τις γύρω περιοχές.

O Στιούαρτ Πιρς μετρά 78 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Αγγλίας και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990 και στο Euro 96.

Έχει παίξει σε περισσότερα από 400 παιχνίδια με τη Nότιγχαμ Φόρεστ και έχει αγωνιστεί επίσης με τις Κόβεντρι, Nιουκαστλ, Γουεστ Χαμ και Mάντσεστερ Σίτι, της οποίας διετέλεσε και προπονητής.

Πήρε το παρατσούκλι «Ψυχοπαθής» (σ.σ Psycho) λόγω του αδυσώπητου στυλ παιχνιδιού του. Υπήρξε ότι καλύτερο έβγαλε το Νησί στη θέση του αριστερού ακραίου οπισθοφύλακα και είναι στην 5άδα των Κορυφαίων αριστερών μπακ ολων των Εποχών παγκοσμίως!

