Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει προσελκύσει πλήθιος κόσμου στο Telecom Center Athens για το Hellenic Championship ATP 250 και το «παρών» στον ημιτελικό της διοργάνωσης έδωσε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Αθήνα φιλοξενεί στο Telecom Center το πρώτο τουρνουά της ATP στην Ελλάδα μετά από 30 χρόνια, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να είναι το μεγαλύτερο όνομα της διοργάνωσης.

Advertisement

Advertisement

Ο Σέρβος τενίστας βρήκε απέναντί του στα ημιτελικά τον Γιάνικ Χάνφμαν και ο πρωθυπουργός έγινε αντιληπτός στην κερκίδα, δίπλα σε παίκτες του μπασκετικού Παναθηναϊκού, αφού στο ΟΑΚΑ βρέθηκαν και οι Τι Τζέι Σορτς, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αλλά και ο προπονητής του «τριφυλλιού» Εργκίν Αταμάν.

Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI