Η ΑΕΚ απέδειξε για ακόμη μία φορά χαρακτήρα και μέταλλο πρωταθλήτριας, επικρατώντας με 2-1 του ΟΦΗ, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης. Με πρωταγωνιστές τους Λιούμπισιτς και Γιόβιτς, η «Ένωση» γύρισε το ματς, πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους Κρητικούς, καθώς στην πρώτη τους ουσιαστικά επίθεση άνοιξαν το σκορ. Ο Νους κινήθηκε από τα δεξιά, η άμυνα της ΑΕΚ δεν αντέδρασε σωστά και ο Σαλσίδο από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, εκμεταλλευόμενος την ασυνεννοησία Βίντα και Στρακόσα. Παρά το σοκ του γρήγορου γκολ, οι «κιτρινόμαυροι» πήραν αμέσως την πρωτοβουλία των κινήσεων, πίεσαν ψηλά και προσπάθησαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους.

Η ΑΕΚ βρήκε δίχτυα στο 10’ με τον Γιόβιτς, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ στην αρχή της φάσης. Ο ΟΦΗ, εκμεταλλευόμενος τους χώρους, απείλησε σοβαρά στο 22’, με το σουτ του Σενγκέλια να σταματά στο δοκάρι. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέχισε να δημιουργεί φάσεις, αλλά είτε ο Λίλο είτε οι λεπτομέρειες κράτησαν το 1-0 μέχρι το ημίχρονο. Στο 45+1’ η ΑΕΚ είχε τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει, όμως ο Γιόβιτς αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι αλλαγές του Νίκολιτς έκαναν τη διαφορά. Η ΑΕΚ έγινε πιο επιθετική και στο 54’ ισοφάρισε, όταν ο Λιούμπισιτς πήρε το «ριμπάουντ» μετά από απόκρουση του Λίλο και έκανε το 1-1. Η πίεση συνεχίστηκε και στο 67’ ήρθε η ολική ανατροπή, με τον Γιόβιτς να σκοράρει με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Στα τελευταία λεπτά ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει, είχε την κατοχή, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά. Έτσι, η ΑΕΚ κράτησε το υπέρ της σκορ και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη, επιβεβαιώνοντας πως διαθέτει την ποιότητα και την ψυχραιμία να γυρίζει ακόμη και τα πιο δύσκολα παιχνίδια.