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Η Ιουλιάνα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου Κ20 που πραγματοποιείται στο Όρεγκον των ΗΠΑ, με χρόνο 2:03.08.

Η αθλήτρια του Δημήτρη Πλατή μαζί με την Ρέμιτς έδωσαν μια συγκλονιστική μάχη για το χρυσό στην τελική ευθεία, όπως η Σλοβένα ήταν αυτή που ανέβηκε τελικά στο ψυλότερο βάθρο.

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Η Ρούσου χάρισε στη χώρα μας το δεύτερο μετάλλιό της στη φετινή διοργάνωση και το δεύτερο στην ιστορία του αγωνίσματος των 800μ, μετά το χάλκινο της Έλλης Δεληγιάννη στο Ναϊρόμπι το 2021.

Στον τελικό των 400μ. εμπ. η Ιακωβάκη

Η Ελένη Ιακωβάκη εν τω μεταξύ, κατάφερε σήμερα κάτι που δεν είχε καταφέρει καμία άλλη Ελληνίδα στην ιστορία της διοργάνωσης, καθώς προκρίθηκε στον τελικό των 400μ.εμπ με 57.10.

Την τέταρτη ημέρα των αγώνων, η αθλήτρια του Χρήστου Κατσίκα και κόρη του θρύλου των εμποδίων, Περικλή Ιακωβάκη, έκανε μια πολύ καλή κούρσα, βελτιώνοντας το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο ήταν 57.41 από τις 5 Ιουλίου.

Η νεαρή τερμάτισε στην τρίτη θέση, κόβοντας μάλιστα στα τελευταία μέτρα, γνωρίζοντας ότι είναι εντός πρόκρισης.Η αθλήτρια προκρίθηκε με την έκτη επίδοση. Οι πέντε πρώτες κατέβηκαν το φράγμα των 57.00, με τη Μαριάμ Κάρεμ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) να σημειώνει, από την τρίτη σειρά, τον γρηγορότερο χρόνο με 56.39.