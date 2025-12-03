Σε μία αρκετά αστεία στιγμή, ένας στρατιώτης «πιάστηκε» στον φωτογραφικό φακό να παρακολουθεί την ποδοσφαιρική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ελλάς Σύρου, καθώς το γήπεδο της ομάδας βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το στρατόπεδο.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερο αγώνα για τις Κυκλάδες, καθώς ήδη από χθες (2/12) αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού από την Σύρο υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό τους ποδοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων» και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, οπαδοί του Ολυμπιακού συνόδεψαν την αποστολή των Πειραιωτών μέχρι το γήπεδο, έχοντας μαζί καπνογόνα και πυρσούς, με την ανυπομονησία για την έναρξη της αναμέτρησης να είναι μεγάλη.

«Ιδιαίτερη» αποδείχθηκε ωστόσο και η αναμέτρηση για έναν στρατιώτη που πραγματοποιεί την θητεία του. Ειδικότερα, πίσω από το σημείο που βρίσκονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού βρίσκεται το «Στρατόπεδο Λοχαγού Ζαφείρη Αποστόλου» και η τηλεοπτική κάμερα απαθανάτισε τον στρατιώτη να παρακολουθεί με «αγωνία» όσα διαδραματίζονται δίπλα του.

Ενδεχομένως πρόκειται για την πιο «περιζήτητη» σκοπιά της χρονιάς, καθώς δεν θα ήταν λίγοι οι στρατιώτες που θα ήθελαν να βρίσκονται σε εκείνη την θέση για το δίωρο της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Ελλάς Σύρου.

Στο πλάνο απαθανατίστηκε και ένας δεύτερος στρατιώτης, ο οποίος φάνηκε να μην δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όσα συμβαίνουν στο γήπεδο της Ελλάς Σύρου, όπου ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 0-1 στο 25′ χάρη στο γκολ του Γιαζιτζί.