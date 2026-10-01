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Μετά το Βόλο και ο Πανσερραϊκός επιβεβαίωσε την τιμωρία του από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για την υπόθεση του Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος και είχε κάνει λόγο για στημένα παιχνίδια κόντρα στο Βόλο τη σεζόν 2024-25.

Ο Βόλος τιμωρήθηκε με αφαίρεση 3 βαθμών και ο Πανσερραϊκός θα χάσει με τη σειρά του, τέσσερις βαθμούς στη Super League 2, με την ομάδα των Σερρών να υποστηρίζει πάντως, ότι θα ασκήσει έφεση για την ποινή της.

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Θυμίζουμε ότι τα παιχνίδια των δύο ομάδων στα πλέι άουτ εκείνης της σεζόν είχαν ολοκληρωθεί αμφότερα με σκορ 3-0 και ο Σουηδός μπακ αποκάλυψε χειραγώγησή τους, αλλά στη συνέχεια ανακάλεσε τις δηλώσεις του μετά από «βολές» εναντίον του και από τους δύο συλλόγους.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός εκφράζει την απόλυτη έκπληξη της για την πρωτοφανή απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο για μια υπόθεση προ 18 μηνών και η οποία κατά την άποψη μας στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωσης.

Θα ασκήσουμε άμεσα έφεση, με την βεβαιότητα ότι η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό ως απολύτως αβάσιμη. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και αναμένουμε την τελική της κρίση.