Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Βόλος τιμωρήθηκε με ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών και πρόστιμο από την Επιτροπή Δεοντολογίας για παράπτωμα που έγινε πριν δύο χρόνια και ήρθε στην επιφάνεια από τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Ντάνιελ Σούντγκρεν. Την τιμωρία καταδίκασε με ανάρτηση ο Αχιλλέας Μπέος.

Η υπόθεση που έφερε την ποινή του Βόλου αφορά το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό προ διετίας, το οποίο ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τις δηλώσεις του Σούντγκρεν, για τις οποίες βέβαια ο ποδοσφαιριστής είχε ζητήσει συγγνώμη και είχε δηλώσει ότι παρερμηνεύτηκαν τα λόγια του.

Advertisement

Advertisement

Ο Αχιλλέας Μπέος προχώρησε σε ανάρτηση στα social media χαρακτηρίζοντας άδικη την απόφαση και τόνισε ότι οι «δικαστές με ήθος θα αθωώσουν την ομάδα.

«Στα αποδυτήρια, πριν από τον αγώνα, ακούγαμε πράγματα όπως «σήμερα δεν θα πας να πάρεις τη μπάλα» ή [σήμερα εκείνος κι εκείνος θα ανατραπούν μέσα στην περιοχή, οπότε θα πάρουμε πέναλτι υπέρ μας»», είχε αναφέρει ο Σούντγκρεν στις δηλώσεις του.

Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου

«Μόλις ενημερώθηκα για μια κατάφορα άδικη απόφαση από την Επιτροπή δεοντολογίας, που με εξέπληξε καθώς στερείται παντελώς αποδεικτικών στοιχείων και είναι έωλη. Βέβαια είναι σύνηθες φαινόμενο να υφίστασαι διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο.

Ετσι ξαφνικά, λοπόν, θυμήθηκαν να τιμωρήσουν την ομάδα του Βόλου για δήθεν παράπτωμα, που υποτίθεται πως διαπράχθηκε πριν… δύο χρόνια!

Δεν ανησυχώ, ωστόσο, καθώς είμαι σίγουρος ότι Δικαστές με ήθος, αξία και ακεραιότητα δεν μπορούν παρά να αθωώσουν την ομάδα του Βόλου, καθώς, επαναλαμβάνω, η απόφαση δεν μπορεί να σταθεί επ’ ουδενί, ως απολύτως αβάσιμη και αστήρικτη».