Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ένα βίντεο που δημοσίευσε η πρώην Ολυμπιονίκης και θρύλος του στίβου, Μάριον Τζόουνς, στο οποίο φαίνεται να δυσκολεύεται να περπατήσει. Η 50χρονη πλέον Τζόουνς δεν θυμίζει καθόλου την κάποτε «γρηγορότερη γυναίκα στον κόσμο», που σάρωνε τα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η Αμερικανίδα ανέβασε ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, το οποίο έγινε αμέσως viral. Σε αυτό φαίνεται να κατεβαίνει προσεκτικά μια σκάλα στο σπίτι της, κρατώντας το κιγκλίδωμα και κινούμενη με εμφανή δυσκολία λόγω πόνου στα γόνατα. «Με ρωτούν πάντα: “Είσαι η Μάριον Τζόουνς; Ήσουν η πιο γρήγορη γυναίκα στον κόσμο!” Κανείς δεν ρωτάει πώς είναι τα γόνατά μου. Λοιπόν, τα γόνατά μου κρέμονται από μια κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η συγκεκριμένη εικόνα της πρώην αθλήτριας άγγιξε τους χρήστες των social media, οι οποίοι γέμισαν τα σχόλια με θετικά μηνύματα, ιστορίες για τη δόξα της και σκέψεις για τη ζωή ενός αθλητή μετά την κορυφή. Η Τζόουνς έχει μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα υγείας της, αποκαλύπτοντας ότι το 2020 διαγνώστηκε με οπτική νευρομυελίτιδα (NMO), ένα σπάνιο αυτοάνοσο νόσημα που επηρεάζει το νωτιαίο μυελό και τα οπτικά νεύρα. Η πάθηση την είχε αφήσει παράλυτη στο παρελθόν, αναγκάζοντάς τη να ξαναμάθει βασικές κινήσεις.

Στην ανάρτησή της η Τζόουνς συνέχισε: «Καλώς ήρθατε στον χώρο μου, οικογένεια! Αν αυτή η ανάρτηση σας έφερε εδώ, ωραία! Δεν είμαι εδώ για να εντυπωσιάσω κανέναν. Είμαι εδώ για να πω την αλήθεια για την αναδόμηση της ζωής σας από μέσα προς τα έξω. Αν βρίσκεστε στην περίοδο της επιστροφής σας, μείνετε κοντά, έχω μεγάλες ανακοινώσεις να κάνω».

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ το 2000, η Τζόουνς κέρδισε τρία χρυσά και δύο χάλκινα μετάλλια, αλλά η καριέρα της κατέρρευσε λίγα χρόνια αργότερα, όταν παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιούσε απαγορευμένες ουσίες και επέστρεψε τα μετάλλιά της το 2007. Το 2007 καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι μηνών για ψευδορκία σχετικά με τη χρήση αναβολικών.

Παρά τα προβλήματα υγείας και τις δυσκολίες των τελευταίων ετών, η Τζόουνς παραμένει αθλήτρια στην καρδιά της, συμμετέχοντας σε μαραθώνιους όπως ο Μαραθώνιος της Νέας Υόρκης το 2023 και ο Μαραθώνιος του Σικάγου τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Η προπόνηση και το τρέξιμο σίγουρα επιβαρύνουν τα γόνατά της, αλλά η αποφασιστικότητα και η αγάπη της για τον αθλητισμό παραμένουν αμείωτες.