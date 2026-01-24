Εξαιρετικό ξεκίνημα στο 2026 από τον Μίλτο Τεντόγλου.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους ξεκίνησε τη χρονιά στον κλειστό στίβο στην Ημερίδα Παιανία και αποθεώθηκε από τον κόσμο μετά το άλμα του στα 8.25μ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε με 2 άκυρα άλματα τον αγώνα του και στο 3ο άλμα προσγειώθηκε στα 8.12μ. Με το 4ο πήγε στα 8.15 και το καλύτερο το φύλαγε για το 5ο αφού το άλμα του μετρήθηκε στα 8.25μ.

Το συγκεκριμένο άλμα εξασφάλισε και τυπικά στον Τεντόγλου την πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τόρουν από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου.

Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου θα αγωνιστεί στην Οστράβα.