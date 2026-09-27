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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Καβάλας ένας δεκαεξάχρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Β’, έπειτα από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα για τη Β’ Κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας στην Παναγία Θάσου.

​Το περιστατικό σημειώθηκε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όταν ο νεαρός παίκτης, σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε με το κεφάλι, σύμφωνα με πληροφορίες, στην περίφραξη του γηπέδου, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του.

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Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά, ενώ ο γιατρός της αναμέτρησης του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. ​Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, εκλήθη άμεσα το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε η διακομιδή του στην Καβάλα.

Σε ανακοίνωση στήριξης του νεαρού ποδοσφαιριστή προχώρησε η ομάδα του ο Βύρωνα Καβάλας και του Αίαντα Παναγίας.

Οι πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε σφυγμό αλλά δεν είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του. Η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη.