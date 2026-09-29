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Τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια του 16χρονου Gjana Asllan, του Βύρωνα Καβάλας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τρίτης (29/9), λίγες ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο.

Ο ανήλικος ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, καθώς είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του δεν παρουσίασε βελτίωση και τελικά κατέληξε.

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Ο θάνατος του 16χρονου γνωστοποιήθηκε από τον ΑΠΣ Βύρωνας Καβάλας, την ομάδα στην οποία αγωνιζόταν. Ο σύλλογος αποχαιρέτησε με συγκλονιστικό μήνυμα τον νεαρό ποδοσφαιριστή, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της αθλητικής του οικογένειας:

«Με αβάσταχτη οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Β’ Gjana Asllan, τον Άνι μας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΑΠΣ Βύρωνας Καβάλας εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους ανθρώπους του 16χρονου, υπογραμμίζοντας πως διοίκηση, τεχνικό επιτελείο και συμπαίκτες θα παραμείνουν στο πλευρό τους, στη δύσκολη αυτή περίοδο.