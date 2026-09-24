Τη ζωή του έχασε ένας 64χρονος μετά από τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Καβάλα το απόγευμα της Τετάρτης (23/9), σύμφωνα με το kavalapost.gr.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 18:30, στο 7,5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Καβάλας – Ξάνθης, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 64χρονος οδηγός της μίας μοτοσικλέτας, ενώ ο 51χρονος οδηγός της δεύτερης μηχανής τραυματίστηκε.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας. Η επίσημη ανακοίνωση προσδιορίζει την ώρα και το σημείο της σύγκρουσης, καθώς και τις ηλικίες των δύο οδηγών, χωρίς να αποδίδει ευθύνες ή να διευκρινίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.