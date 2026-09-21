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Ο θρυλικός Μίλτον Βιέρα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, με τον Ολυμπιακό να τον αποχαιρετά μέσω ανάρτησης στα social media. Ο παλαίμαχος Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, φορώντας τόσο τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» όσο και εκείνη της ΑΕΚ.

Ο σπουδαίος μέσος από την Ουρουγουάη συγκαταλέγεται στους πρώτους ξένους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με τον Ολυμπιακό αγωνίστηκε από το 1972 έως το 1977, ενώ στη συνέχεια μετακινήθηκε στην ΑΕΚ, όπου παρέμεινε μέχρι το 1979.

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Στην πενταετή παρουσία του στον Ολυμπιακό, ο Βιέρα πανηγύρισε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα Ελλάδας, το 1973, το 1974 και το 1975, καθώς και δύο Κύπελλα Ελλάδας, το 1973 και το 1975. Συνολικά, με την ερυθρόλευκη φανέλα κατέγραψε 112 συμμετοχές και 11 γκολ.

Μάλιστα, στις 26 Μαρτίου 1975, ο Μίλτον Βιέρα και ο Δεληκάρης φόρεσαν τη φανέλα της Μικτής Κόσμου, αγωνιζόμενοι στο πλευρό ποδοσφαιρικών θρύλων όπως ο Πελέ, ο Εουσέμπιο και ο Γιόχαν Κρόιφ.

Η συνεργασία του με τον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε το 1977, έπειτα από έναν σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος αποτέλεσε και τον λόγο για τον οποίο δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του. Έτσι, ο Ουρουγουανός μέσος συνέχισε την καριέρα του στην ΑΕΚ.

Με την Ένωση, ο Βιέρα κατέκτησε δύο ακόμη πρωταθλήματα Ελλάδας, το 1978 και το 1979. Το 1978 πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, κατακτώντας μαζί με την ΑΕΚ το νταμπλ εκείνης της σεζόν. Στις 33 συμμετοχές του με την κιτρινόμαυρη φανέλα, ωστόσο, δεν κατάφερε να πετύχει κάποιο γκολ.

Σε συλλογικό επίπεδο, ο Βιέρα είχε αγωνιστεί επίσης στις Κλαμπ Νασιονάλ, Πενιαρόλ και Μπέλα Βίστα, με την τελευταία να αποτελεί τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του το 1981, όταν και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Το 1986, ο Μίλτον Βιέρα φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ουρουγουάης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ολοκληρώνοντας μια σημαντική ποδοσφαιρική διαδρομή που τον καθιέρωσε ως έναν από τους ξεχωριστούς ξένους που αγωνίστηκαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο.