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Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα πριν από την αναμέτρηση της Πρατσουάπ με την Πατάνι, με πρωταγωνιστή τον Άντρος Τάουνσεντ, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός.

Ο 35χρονος ποδοσφαιριστής συμμετείχε κανονικά στην προθέρμανση της ομάδας του, κάνοντας άσκηση με πάσες, όταν βρέθηκε στην πορεία ενός μηχανήματος που πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης στον αγωνιστικό χώρο.

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Ο οδοστρωτήρας παρέσυρε τον παίκτη και πέρασε πάνω από τμήμα του αριστερού του ποδιού, προτού ο χειριστής αντιληφθεί την παρουσία του, ακινητοποιήσει το μηχάνημα και κατευθυνθεί προς το σημείο για να δει τι είχε συμβεί.

Παρά το σοκαριστικό περιστατικό, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής με την Εθνική Αγγλίας δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Μάλιστα, λίγη ώρα αργότερα κατάφερε να αγωνιστεί, καθώς πέρασε ως αλλαγή στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και συμμετείχε στη νίκη της Πρατσουάπ με 3-0.

Ο Τάουνσεντ βρίσκεται πλέον στη δεύτερη χρονιά του στο ταϊλανδικό ποδόσφαιρο. Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε για την Καντσαναμπούρι Πάουερ.

🤯 Andros Townsend has been involved in an unfortunate accident while warming up for PT Prachup before their Thai Premier League game vs. Pattani.



He didn't get badly injured but was on the bench and played just 1 minute in their 3-0 win. pic.twitter.com/K9Ty9VAxRd — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 19, 2026