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Ο Ρόναλντ Κούμαν Τζούνιορ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο παιχνίδι της Άλκμααρ με την Τέλσταρ για την ολλανδική Eredivisie.

Ο τερματοφύλακας της Τέλσταρ ήταν εμφανώς συγκινημένος, καθώς όλοι οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, σταμάτησαν στο 13ο λεπτό και χειροκρότησαν τον ποδοσφαιριστή που έχασε την μητέρα του πριν από μερικές μέρες.

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Η Μπαρτίνα Κούμαν, μητέρα του Κούμαν, απεβίωσε την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από μακρά μάχη με ασθένεια. Η οικογένεια ανακοίνωσε την απώλεια μέσω Instagram την Τετάρτη, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφία του Ρόναλντ και της Μπαρτίνα Κούμαν.

«Με βαθιά θλίψη, αλλά και με μεγάλη υπερηφάνεια και αγάπη, αποχαιρετούμε την όμορφη σύζυγό μου, την πολυαγαπημένη μας μαμά και γιαγιά», ανέφερε χαρακτηριστικά η οικογένεια.

Μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο Ρόναλντ Κούμαν Τζούνιορ πήρε την απόφαση να αγωνιστεί στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Τέλσταρ με την AZ. Ο προπονητής της ομάδας, Χενκ Μπρούγκε, μίλησε στο ESPN για την κατάσταση του τερματοφύλακα, σημειώνοντας: «Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, τα πηγαίνει καλά».

Ο Μπρούγκε εξήγησε και τον λόγο για τον οποίο ο Κούμαν Τζούνιορ επέλεξε να παραμείνει κάτω από τα δοκάρια, παρά το βαρύ πένθος που βιώνει. Όπως ανέφερε ο τεχνικός της Τέλσταρ: «Κατάφερε να βρει στο ποδόσφαιρο τη διέξοδό του αυτή την εβδομάδα. Και ήθελε να παίξει πάση θυσία».

Ο προπονητής της Τέλσταρ στάθηκε στη συνέχεια στη στήριξη που χρειάζεται ο νεαρός τερματοφύλακας από τους ανθρώπους γύρω του, επισημαίνοντας πως προτεραιότητα αποτελεί η οικογένειά του.

«Προσπαθείς να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για εκείνον. Γιατί αυτό που θέλουμε όλοι εμείς δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το πιο σημαντικό είναι να μπορέσει η οικογένεια και το σπιτικό του Ρόναλντ να αποχαιρετήσουν όμορφα», ανέφερε.

Ronald Koeman Jr. geraakt door eerbetoon aan zijn moeder ❤️#AZTEL pic.twitter.com/2fC5hqtcsy — ESPN NL (@ESPNnl) September 20, 2026

(Με πληροφορίες από goal.com)