Ο Ολυμπιακός «πέταξε» δύο πολύτιμους βαθμούς στην Λιβαδειά, με τους παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου να κρατούν το μηδέν στην άμυνα μέχρι το τέλος, παρά το γεγονός πως έπαιζαν από νωρίς με 10 παίκτες, εξαιτίας της αποβολής του Όζμπολτ με δεύτερη κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο.

Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός μπήκε αρκετά δυνατά στο ματς και απείλησε μόλις στο 6′, βγαίνοντας στην αντεπίθεση από αριστερά με τον Μαρτίνς, ο οποίος άφησε μπήκε στην περιοχή από αριστερά και έκανε το γύρισμα, με την μπάλα να φτάνει στον Ελ Κααμπί, αλλά τον Βήχο να μπλοκάρει με τάκλιν το σουτ του επιθετικού των Πειραιωτών.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 29′ ύστερα από γύρισμα του Τσικίνιο, ο Μάγκνουσον δεν έδιωξε και η μπάλα έφτασε στον Έσε που δοκίμασε ένα ανάποδο ψαλίδι, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει τον Λοντίγκιν. Στο 39′ ο Μαρτίνς έκανε τη σέντρα, βρήκε τον Αντρέ Λουίζ, αλλά η κεφαλιά που έπιασε ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού πέρασε άουτ.

Αριθμητικό πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός – Δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Όζμπολτ

Στο 41′ ο Ολυμπιακός απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα, καθώς ο Όζμπολτ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αρχικά ο διαιτητής της αναμέτρησης τον παρατήρησε για διαμαρτυρία και λίγες στιγμές αργότερα αποβλήθηκε για μαρκάρισμα πάνω στον Τζολάκη.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μάρτινς βρήκε τον Έσε μέσα στην περιοχή του Λεβαδειακού, εκείνος έστρωσε στον Τσικίνιο και ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών πλάσαρε με το αριστερό από κοντά, όμως ο Λοντίγκιν απέκρουσε. Στο 66′ ο Λεβαδειακός απείλησε με τον Βήχο, ο οποίος εκτέλεσε ένα ωραίο απευθείας φάουλ, αλλά ο Τζολάκης ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε.

Γκολ ο Λεβαδειακός που ακυρώθηκε στο VAR

Στο 73′ ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ με κοντινό πλασέ του Παλάσιος, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε σωστά από το VAR για φάουλ του Παλάσιος στον Νασιμέντο στην αρχή της φάσης. Ένα λεπτό αργότερα ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι με τον Αντρέ Λουίζ. Πιο συγκεκριμένα, μετά από την απομάκρυνση του Κορνέζου με το κεφάλι, η μπάλα στρώθηκε στο ύψος της περιοχής στον Βραζιλιάνο που σούταρε με το αριστερό, αλλά η μπάλα κατέληξε στο αριστερό δοκάρι του Λοντίγκιν, στην μεγαλύτερη ευκαιρία των Πειραιωτών στον αγώνα.

Στο 90′ ο Μπιανκόν έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Ελ Κααμπί έκανε ένα γυριστό από τη μικρή περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε μακριά από την εστία. Τίποτα δεν άλλαξε στην συνέχεια, με τον Ολυμπιακό να «πετάει» δύο βαθμούς στην Λιβαδειά και τους παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου να κρατούν το μηδέν μέχρι και το τέλος, παρά το γεγονός πως έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο.

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Βήχος, Κορνέζος, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λαμαράνα (46′ Πεντρόσο), Τσοκάι, Βέρμπιτς (64′ Αμπού Χάνα), Παλάσιος (75′ Νίκας), Κωστή (90’+1′ Οζέγκοβιτς), Όζμπολτ.



Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι (69′ Κοστίνια), Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο (84′ Γιαζίτζι), Έσε, Μουζακίτης (69′ Νασιμέντο), Τσικίνιο (69′ Κλέιτον), Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.