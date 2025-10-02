Ο Ολυμπιακός κοίταξε στα μάτια στο “Emirates” την Άρσεναλ αλλά γνώρισε την ήττα με 2-0 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Άρσεναλ εμφάνισε πολύ καλό πρόσωπο πιέζοντας τους “κανονιέρηδες”, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το παιχνίδι με την ομάδα του Αρτέτα να παίρνει τη νίκη με 2-0. Τα τέρματα της αναμέτρησης σημείωσαν οι Μαρτινέλι στο 13′ και ο Σάκα στο 90+2′.

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η Άρσεναλ ήταν αυτή που πάταγε καλύτερα στο χορτάρι του “Emirates” και μόλις στο 2ο λεπτό έφτασε μια ανάσα από το γκολ όταν Λουις-Σκέλι διένυσε αρκετά μέτρα από τα αριστερά και έκανε σέντρα στο δεύτερο δοκάρι βρίσκοντας τον αμαρκάριστο Μαρτινέλι, αλλά η κεφαλιά του Βραζιλιάνου εξτρέμ από την μικρή περιοχή πέρασε ελάχιστα άουτ. Στο 12ο λεπτό ο Ολυμπιακός απείλησε για πρώτη φορά τα καρέ του Ράγια με τον Ελ Κααμπί να παίρνει την κεφαλιά αλλά ο Ισπανός κίπερ μπλόκαρε την μπάλα. Στιγμές αργότερα όμως η Άρσεναλ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, όταν ο Γιόκερες εκτόπισε τον Πιρόλα, έκανε το πλασέ, ο Τζολάκης είχε απάντηση αλλά η μπάλα για κακή τύχη των “ερυθρόλευκων” βρήκε στο δοκάρι και ο Μαρτινέλι που πήρε την επαναφορά την έσπρωξε στα δίχτυα κάνοντας το 1-0. Μετά το τέρμα που δέχθηκαν οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ βγήκαν μπροστά και πίεσαν για να φέρουν το ματς σε ισορροπία και στο 20ο λεπτό άγγιξαν το γκολ, όταν ο Τσικίνιο έκανε την σέντρα από τα δεξιά, ο Ποντένσε πλάσαρε με τη μία αλλά ο Ράγια πραγματοποίησε μια φανταστική απόκρουση και αποσόβησε τον κίνδυνο για την ομάδα του. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να δείχνει καλό πρόσωπο και στο 40′ απείλησε εκ νέου τα καρέ του Ράγια, όταν ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε και στον Γκάμπριελ και πέρασε άουτ. Η Άρσεναλ απάντησε στις ευκαιρίες ένα λεπτό αργότερα με τον Γιόκερες να παίρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή και να δοκιμάζει τα πόδια του αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Τζολάκη. Στα εναπομείναντα λεπτά του πρώτου μέρους δεν άλλαξε κάτι με την ομάδα του Αρτέτα να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 1-0.



Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους η Άρσεναλ ανέβασε την πίεση της προκειμένου να βρει το δεύτερο γκολ που θα έβαζε τις βάσεις για την επικράτηση της και στο 53΄ μετά από υπέροχη ομαδική ενέργεια η μπάλα έφτασε στον Τροσάρ, με το πλασέ του Γάλλου να περνάει άουτ. Με την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ο Μεντιλίμπαρ θέλοντας να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του πέρασε στο ματς τον Ταρέμι στη θέση του Μάρτινς. Στο 65ο λεπτό η Άρσεναλ παρέθεσε το χορτάρι του “Emirates” μια στιγμή ποιότητας, όταν ο Ράις με υπέροχη μπαλιά έσπασε το πρέσινγκ του Ολυμπιακού, βρίσκοντας τον Όντεγκααρντ αυτός αφού κουβάλησε την μπάλα άνοιξε στον Τροσάρ που με μια προσποίηση απέφυγε τον Τζολάκη, αλλά για καλή τύχη των “ερυθρολεύκων” ο Πιρόλα έσωσε πάνω στη γραμμή. Ο Ολυμπιακός δύο λεπτά αργότερα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με τον Τσικίνιο αλλά το γκολ του Πορτογάλου ακυρώθηκε για οφσάιντ. Οι “ερυθρόλευκοι όσο περνούσαν τα λεπτά ανέβασαν τις γραμμές του προκειμένου να βρουν το γκολ που θα έφερνε το ματς στα ίσα. Η Άρσεναλ ωστόσο βρήκε στην αντεπίθεση αρκετό χώρο με τον Σάκα να παίρνει τη μπάλα από τα δεξιά και αφού απέφυγε τον Ορτέγκα γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι στον Όντεγκααρντ, με τον Τζολάκη σε πρώτο χρόνο να αποκρούει και τον Ρέτσο με προβολή στέλνει τη μπάλα κόρνερ στο πλασέ του Νορβηγού. Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού και ενώ ο Ολυμπιακός είχε βγει μπροστά για να βρει το γκολ της ισοφάρισης, ο Σάκα πήρε την μπάλα από τα αριστερά και με δυνατό σουτ νίκησε τον Τζολάκη κάνοντας το 2-0, που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ (58′ Τίμπερ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ (75′ Μοσκέρα), Λιούις-Σκέλι, Όντεγκααρντ, Θουμπιμέντι, Μερίνο (58′ Ράις), Τροσάρ (73′ Σάκα), Γιόκερες, Μαρτινέλι (73′ Έζε)

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος (86′ Μπιανκόν), Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε (86′ Μουζακίτης), Γκαρθία (75′ Σιπιόνι), Μάρτινς (62′ Ταρέμι), Τσικίνιο (86′ Στρεφέτσα), Ποντένσε, Ελ Κααμπί