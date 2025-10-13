Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στον αγώνα μπάσκετ για τη GBL ο οποίος επικράτησε με 90-86 επί του αιώνιου αντιπάλου του, Παναθηναϊκού.

Το ΣΕΦ ήταν κατάμεστο με τον σκηνοθέτη να μοιράζεται στιγμιότυπα από τις κερκίδες και τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Η κάμερα έπιασε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Χρηστίδη, τον δημοσιογράφο Πέτρο Κουσουλό αλλά και το μοντέλο Μαριγκόνα.

Κάποια στιγμή η κάμερα στράφηκε προς τον ερυθρόλευκο πάγκο και τον Μακίσικ, ο οποίος λόγω τραυματισμού είχε μείνει εκτός δωδεκάδας αλλά στο… φόντο υπήρξε κι ένα αμήχανο στιγμιότυπο ενός φιλάθλου ο οποίος στραμμένος προς την κερκίδα, άθελά του έδειξε λίγο περισσότερο γυμνό σώμα από ό, τι θα περίμενε κανείς…

Το επίμαχο στιγμιότυπο: