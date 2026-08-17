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Μετά το περιστατικό, ο Μόργκαν εγκατέλειψε τον αθλητισμό και ίδρυσε την επιτυχημένη εταιρεία αλκοολούχων ποτών Au Vodka, η οποία γνωρίζει μεγάλη εμπορική ανάπτυξη.

Ο Εντέν Αζάρ και ο Τσάρλι Μόργκαν συνεργάστηκαν πρόσφατα σε διαφημιστική καμπάνια, αφήνοντας πίσω τους το δυσάρεστο συμβάν του παρελθόντος.

Ο Μόργκαν βρίσκεται πλέον σε διαπραγματεύσεις για την πώληση της επιχείρησής του έναντι του ποσού των 600 εκατομμυρίων ευρώ σε αμερικανικό όμιλο.

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Μία απίστευτη ιστορία που είχε πρωταγωνιστή τον Εντέν Αζάρ και ένα ball boy από το μακρινό 2015 ήρθε και πάλι στο προσκήνιο, με τους δύο άνδρες να τα βρίσκουν πλέον, έπειτα από το επεισόδιο που συνέβη στον αγώνα της Σουόνσι με την Τσέλσι και οδήγησε στην απευθείας αποβολή του Βέλγου σταρ.

Ο Τσάρλι Μόργκαν είναι το ball boy που πρωταγωνίστησε σε εκείνο το επεισόδιο και το όνομά του συνδέεται πλέον με τον χώρο των premium αλκοολούχων ποτών και πιο συγκεκριμένα με την επιτυχημένη «Au Vodka».

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Ο 30χρονος Ουαλός έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ιδιαίτερα επικερδή επιχείρηση, όμως πριν γίνει γνωστός ως επιχειρηματίας είχε βρεθεί στα πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο.

Ο Μόργκαν, ο οποίος είχε αγωνιστεί στα τμήματα υποδομής της ομάδας της γενέτειράς του, έγινε παγκοσμίως γνωστός από ένα περιστατικό που σημειώθηκε στον ημιτελικό του League Cup απέναντι στην Τσέλσι.

Η αναμέτρηση βρισκόταν στα τελευταία της λεπτά, με την Τσέλσι να αναζητά το γκολ. Κάποια στιγμή η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και ο νεαρός τότε Μόργκαν έπεσε πάνω της, καθυστερώντας την επανέναρξη του αγώνα.

Remember when Eden Hazard kicked this Swansea City ball boy back in 2013? 😳



His name is Charlie Morgan – now owner of AU Vodka – and he's about to sell his company for a reported £500M! 🤩



He'll be richer than Hazard himself now… 🤣 💴 pic.twitter.com/qlfUmFLtqF — Sleeper Football (@SleeperFooty) August 17, 2026

Ο Αζάρ εμφανώς εκνευρισμένος από την καθυστέρηση, προσπάθησε να πάρει τη μπάλα και κλώτσησε τον ball boy. Ο Βέλγος άσος αντίκρισε αμέσως την κόκκινη κάρτα, ενώ οι φίλαθλοι της Σουόνσι πανηγύρισαν την αποβολή του και αποθέωσαν τον νεαρό Μόργκαν.

Το περιστατικό έκανε τον γύρο του κόσμου και για λίγες ημέρες το όνομα του πιτσιρικά βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα. Η δημοσιότητα, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ.

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Ο ίδιος σύντομα κατάλαβε ότι οι προοπτικές του στο ποδόσφαιρο δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλες και αποφάσισε να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Ο Μόργκαν στράφηκε στον χώρο των αλκοολούχων ποτών και το 2017, μαζί με τον σχολικό του φίλο Τζάκσον Κουίν, δημιούργησε την Au Vodka.

Το εγχείρημα αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχημένο. Η εταιρεία εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα premium brands βότκας και σήμερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι πωλήσεις της ξεπερνούν τις 35.000 φιάλες την ημέρα.

Η ιστορία του Μόργκαν με τον Αζάρ, πάντως, δεν τελείωσε εκείνο το βράδυ του 2013. Πριν από δύο χρόνια, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Τσέλσι πρωταγωνίστησε σε διαφημιστική καμπάνια της Au Vodka, με τους δύο άνδρες να αφήνουν πίσω τους το παλιό περιστατικό.

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Eden Hazard meets up with the ball boy he kicked 11 years ago. pic.twitter.com/V46Fs6MhCp — Premier League Out Of Context (@PL__OOC) July 16, 2025

Από αντίπαλοι σε ένα viral περιστατικό, οι δύο τους εμφανίστηκαν πλέον ως φίλοι, δίνοντας μια εντελώς διαφορετική συνέχεια στην ιστορία που είχε ξεκινήσει στον αγωνιστικό χώρο. Η καμπάνια συνέβαλε σημαντικά στην περαιτέρω προβολή της Au Vodka και στην ενίσχυση του brand του Μόργκαν.

Η επιτυχία της εταιρείας έχει πλέον οδηγήσει τον Ουαλό επιχειρηματία σε διαπραγματεύσεις με έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ποτών στις ΗΠΑ, τη Sazerac Company. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις αφορούν την πώληση της Au Vodka έναντι περίπου 600 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 500 εκατ. λίρες.

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Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, ο Μόργκαν θα βρεθεί από τη θέση του νεαρού ball boy που έγινε γνωστός εξαιτίας ενός περιστατικού με τον Αζάρ, στην κορυφή μιας επιχειρηματικής συμφωνίας εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Former Swansea ballboy Charlie Morgan, famously kicked by Eden Hazard during Chelsea’s League Cup semi-final in 2013, could now be involved in a £500M deal. 🤯



Morgan went on to co-found Au Vodka in 2015, building it from just 2,000 bottles into a global drinks brand.



Au Vodka… pic.twitter.com/H51pCHODNV — urfreshtvsport (@urfreshtv_sport) August 16, 2026

Πηγή: daily mail

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