Το NBA επιταχύνει τα σχέδιά του για τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής λίγκας, επιδιώκοντας να αλλάξει ριζικά τον χάρτη του επαγγελματικού μπάσκετ στην Ευρώπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της λίγκας ετοιμάζεται να παρουσιάσει το πρότζεκτ σε επενδυτές, με αποτιμήσεις ομάδων που ενδέχεται να φτάσουν έως και το 1 δισ. δολάρια, επίπεδα πρωτόγνωρα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κομισάριος του NBA Άνταμ Σίλβερ θα βρεθεί στο Λονδίνο και το Βερολίνο για δύο αγώνες κανονικής περιόδου του NBA, με τις συγκεκριμένες πόλεις να θεωρούνται φαβορί για να φιλοξενήσουν ομάδες στη νέα διοργάνωση. Η ευρωπαϊκή λίγκα θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και από το 2027, εφόσον προχωρήσουν οι συμφωνίες με επενδυτές και θεσμικούς φορείς.

Το σχέδιο προβλέπει μια κλειστή λίγκα 12 ομάδων με μετοχική συμμετοχή και τέσσερις ακόμη ομάδες που θα συμμετέχουν χωρίς να κατέχουν μετοχές. Το NBA θα διατηρεί το 50% της ιδιοκτησίας, ενώ μερίδιο θα έχει και η FIBA, γεγονός που προσδίδει θεσμική νομιμοποίηση στο εγχείρημα.

Στόχος του NBA είναι να προσελκύσει ισχυρούς επενδυτές, χορηγούς και τηλεοπτικούς εταίρους, αξιοποιώντας το brand του και την ήδη ανεπτυγμένη αθλητική υποδομή της Ευρώπης. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι επενδυτές να μη χρειαστεί να καταβάλουν μεγάλα ποσά από την αρχή, αλλά να εισέλθουν σταδιακά στο μετοχικό σχήμα.

Η ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί στρατηγικό στόχο για τα μεγάλα αμερικανικά πρωταθλήματα, με το NFL να έχει ήδη ενισχύσει δυναμικά την παρουσία του. Για τον Άνταμ Σίλβερ, η διεθνοποίηση του NBA και η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής λίγκας αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχήματα της θητείας του.

Ωστόσο, το εγχείρημα δεν είναι χωρίς εμπόδια. Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, διαθέτει ισχυρά brand όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα και έχει ανανεώσει τη συνεργασία της με την IMG για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Παράλληλα, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις απέναντι σε ένα κλειστό μοντέλο λίγκας, χωρίς άνοδο και υποβιβασμό.

Παρά τις αντιστάσεις, το NBA δείχνει αποφασισμένο να προχωρήσει, ποντάροντας στη δημοφιλία του μπάσκετ στην Ευρώπη και στη συνεχή παρουσία Ευρωπαίων αστέρων στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Αν το σχέδιο υλοποιηθεί, αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ των τελευταίων δεκαετιών.

Με πληροφορίες από Bloomberg