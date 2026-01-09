EUROKINISSI - Φωτογραφία αρχείου από την ημέρα του αγώνα Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως το παιχνίδι των Πειραιωτών με την Φενερμπαχτσέ για την εξ’ αναβολής 14η αγωνιστική της Euroleague θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο στο ΣΕΦ.

Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει το βράδυ της 4ης Δεκεμβρίου 2025, ωστόσο μετά από απόφαση του Γιάννη Βρούτση αναβλήθηκε, καθώς στην Αττική επικρατούσαν ακραία καιρικά φαινόμενα.

Περίπου στις 19:00 το απόγευμα, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 στους πολίτες για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και τους κάλεσε να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Η οριστική απόφαση για αναβολή ήρθε λίγο αργότερα και προκάλεσε αντιδράσεις, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ασκεί έντονη κριτική μέσω των social media.

Ήδη, από νωρίς στο ΣΕΦ είχαν σπεύσει κλιμάκια της Πυροσβεστικής για απάντληση υδάτων από τον εξωτερικό χώρο του γηπέδου. Σχετικά με τη νέα ημερομηνία, η ΚΑΕ Ολυμπιακός το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου στις 21:15.